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UBA／蒙古大將小腿骨裂 中州拉警報

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中州科大蒙古籍後衛白薩成傷兵，確定缺席第三階段。圖／大專體育總會提供
中州科大蒙古籍後衛白薩成傷兵，確定缺席第三階段。圖／大專體育總會提供

上學年剛創隊史最佳季軍成績的中州科大，109學年UBA剛開季就愈嚴重傷兵問題，上周前兩戰就傷了3名球員，包括上學年「助攻王」陳柏宏，昨天蒙古籍當家後衛白薩又成傷兵，檢查後確定右小腿腓骨骨裂，至少要養傷3周，今天第一階段缺陣外，24日開打的第三階段4連戰也報銷，連闖8強拉警報。

白薩昨天出戰屏東大學的第三節成傷兵，就近到義大醫院檢查後，確定是右小腿腓骨骨裂，雖不用手術，但醫生判斷養傷時間3周起跳，最快也要等明年1月底第四階段的最後4連戰才可能重返球場。

少了白薩的中州，今天半場還以40：44緊咬台師大，但第四節末籃板失守，最終以52：61不敵台師大，第二階段以4勝3敗收兵。

中州上學年預賽打下8勝7敗成績，「吊車尾」晉級8強，複賽4勝3敗前進台北小巨蛋，季軍戰再克輔大，寫下隊史最佳的季軍成績，但新學年第一階段沒打完就傷了4名成員，尤其主控陳柏宏右膝前十字韌帶斷裂，UBA「告別作」提前報銷，重創戰力。

陳柏宏是開季首戰就成傷兵，隔天大一控衛李威瑨、四前鋒楊子毅也受膝傷，再加白薩第三階段篤定泡湯，堪稱雪上加霜，教頭許智超坦言，就算白薩傷癒歸隊，最後4戰要碰戰績前段班的政治大學、國立體大、輔仁大學和衛冕軍健行科大，起碼得贏1場才有機會保住8強，難度不低。

許智超提到，白薩缺席的第三階段若能4連勝，早早累計8勝，那最理想，關鍵是菜鳥控衛李威瑨的膝傷，不過詳細狀況也要等明天MRI報告出爐，眼前只能先以「保級」為目標。

109學年UBA公開男一級共16隊，預賽採單循環，戰績最佳前8名晉級複賽；預賽共分4階段，今天第二階段7天賽程在高雄義守大學體育館落幕，第三階段24日起在政大、台科大兩地開戰。

許智超

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