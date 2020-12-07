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35歲詹姆斯能硬多久？ 新援加盟湖人要全力衝刺

聯合新聞網 / 陳光立
12月滿35歲、生涯出賽將滿6萬分鐘，各界均關注詹姆斯還能稱霸多久。毋庸置疑他的能力將隨時間退化，部分球迷認為提早開季或許是一件壞事。 歐新社資料照片
12月滿35歲、生涯出賽將滿6萬分鐘，各界均關注詹姆斯還能稱霸多久。毋庸置疑他的能力將隨時間退化，部分球迷認為提早開季或許是一件壞事。 歐新社資料照片

打造一支衛冕霸業的冠軍隊伍需要時間，但是新科登頂的洛杉磯湖人隊並沒有，他們要在極為短促的時程完成部署，且是陣中擁有詹姆斯（LeBron James）這位老將的前提下，今年12月他滿35歲，在NBA並不年輕，新一季開幕賽離湖人奪冠日才71天，短短兩個月說不影響是騙人的。

要不要打養生球？總教練佛蓋爾（Frank Vogel）稍早對外強調，即使只有短暫的休息空檔，無損湖人隊12月和1月份的衝刺能量，他說：「100％我們會像例行賽冠軍隊伍一樣，在每一場比賽全力以赴。因為，這心態是去年季後賽奪冠一部分。我們在場上拼搏，一定要比對手更努力，甚至成為一種習慣，如果用力打球會贏，我們一定會這麼做。」

NBA 2020-21開季提早，各隊展開部署，而甫奪冠的湖人隊連冠軍戒指都來不及準備，就要迎接新球季，如何順利衛冕將是一項課題。 美聯社資料照片
NBA 2020-21開季提早，各隊展開部署，而甫奪冠的湖人隊連冠軍戒指都來不及準備，就要迎接新球季，如何順利衛冕將是一項課題。 美聯社資料照片

佛蓋爾上季曾表示，他希望湖人隊有「主宰」每一場比賽的觀念，無論對手是西區勁旅洛杉磯快艇隊，還是處於重建階段的克里夫蘭騎士隊，拼搏態度如出一轍，不存在大小眼的問題，即使是繽紛歡樂的聖誕節，或者已提早封王都無關，既然上場打球，就是打趴眼前的對手。

這種要求，已經獲得大當家詹姆斯、二當家戴維斯（Anthony Davis）背書，他們接受佛蓋爾的執教理念，分別簽下生涯可能最後一張的合約，以及長留洛杉磯五年的巨星大約。要知道，身為近36歲和聯盟打滾18季的詹姆斯，每一分每一秒都很寶貴，我們無法期待他再升級，只能祈求保有部分身手別太早退化，若冠軍遊行、假期會影響詹姆斯的「賞味期限」，球迷寧可提早開季，讓他帶球隊再摘一冠。

認同佛蓋爾的執教理念與湖人隊建軍成果，詹姆斯(左)與戴維斯(右)陸續簽下合約，繼續扮演湖人雙核心角色。 美聯社資料照片
認同佛蓋爾的執教理念與湖人隊建軍成果，詹姆斯(左)與戴維斯(右)陸續簽下合約，繼續扮演湖人雙核心角色。 美聯社資料照片

說是NBA開季，籃壇焦點均集中在湖人隊身上，不單是在縮水球季封王，季外一次又一次成功交易，延攬聯盟最佳第六人哈瑞爾（Montrezl Harrell）、高智商的長人小加索（Marc Gasol）、板凳暴徒施羅德（Dennis Schroder），以及3D射手馬修斯（Wesley Matthews），讓湖人隊平均年齡降低，躍升為新球季奪冠大熱門。假設詹姆斯、戴維斯有必要輪休，現有陣容足以扛住壓力，在漫長球季一路狂奔。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）接受洛杉磯媒體採訪時亦不否認，短促的休息追求衛冕，確實不太容易，他說：「在這情況下投入高強度比賽，還要保有競爭力衛冕，的確不太簡單。但是，我認為球隊要有求勝心態，無論教練組、球員都一樣。身為冠軍，就要接受聯盟各隊挑戰，因為每個人都想擊垮你。只要衛冕慾望夠強，我認為湖人隊會無堅不摧。」

季外陸續導入新援，計有哈瑞爾、施羅德、小加索(右)和馬修斯等好手，湖人隊可說是交易市場大贏家，如今球隊的平均年齡下降且戰力提升，讓球迷高度期待。 歐新社資料照片
季外陸續導入新援，計有哈瑞爾、施羅德、小加索(右)和馬修斯等好手，湖人隊可說是交易市場大贏家，如今球隊的平均年齡下降且戰力提升，讓球迷高度期待。 歐新社資料照片

詹姆斯在NBA上場將超過6萬分鐘門檻，這不單是里程碑，亦讓各界臆測他還能稱霸多久？

去年有戴維斯加盟擔當副手，進而在佛蓋爾戰術指導下奪冠，如今能否再來一次？上個月在《紐約時報》（New York Times）的公開活動，詹姆斯發表說法：「這（12月開季）就是事實，我和我的親友都有覺悟，既然這是職業運動，你就要有心理準備，我已經準備好在新球季登場。」

對於湖人隊，新陣容並沒太多磨合時間，如何讓陣容輪替運作並面對漫漫球季，就是衛冕的主要課題。只要佛蓋爾貫徹防守至上的執教思維，詹姆斯發揮和上季相同的領導力，搭配戴維斯和新援，也許一開季有點顛簸，但應足以克服障礙，讓紫金軍團打出冠軍水平的表現。

湖人 詹姆斯 戴維斯 Marc Gasol

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