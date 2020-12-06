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NBA／有意將23號交給戴維斯 詹姆斯：下季太難了
湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron James）在個人IG限時動態，轉貼媒體猜測報導他將改穿熱火時期的6號，同時將自己背號23號交給他的好隊友戴維斯（Anthony Davis）。詹姆斯雖回應下賽季換背號根本太難了，但有美媒猜測詹姆斯將會在2021-2022賽季實現此一計劃。
媒體指出，其實詹姆斯早在上個賽季提議「讓賢」，給戴維斯在湖人穿著這個尊榮背號，但贊助商Nike以球衣無法及時發行等「經濟利益」考量為由，回絕了他。
然而據NBA記者Harrison Faigen兩天前的報導，戴維斯並不想接手詹姆斯的23號球衣，而是選擇繼續穿著本賽季的3號，他表示這背號代表的不只是第一次為自己的家鄉洛杉磯效力，更有生涯第一座總冠軍此一重大意義。
戴維斯自2012年加入NBA，生涯前7季在鵜鶘隊均穿著23號，直到上季加盟湖人後才改「3」號，不過，他的推特及IG帳號名稱均是AntDavis23，似乎仍對23號情有獨鍾。
詹姆斯和戴維斯身為球衣銷售排行榜的常客，改變背號此舉將會造成嚴重的經濟衝擊，上個案例可追溯至西元2000年中小飛俠布萊恩（Kobe Bryant）由8號改穿24號。
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