NBA／不追求超級頂薪簽5年長約 戴維斯透露原因

洛杉磯湖人球星詹姆斯(LeBron James)以2年8400萬合約續留洛杉磯湖人後，另一球星戴維斯(Anthony Davis)也與衛冕軍達成協議，以5年1.9億美元(折合新台幣約54億)合約續留湖人，鞏固禁區戰力。

身為2012年選秀狀元的戴維斯，被外界認為年資滿8年的他將會與湖人簽下2+1的合約，並在最後一年達成10年老將資格後跳出合約，再簽下一份薪資上限35%的超級頂薪，如今戴維斯選擇和湖人達成5年合約。

對於提前與湖人簽下長約，戴維斯表示考量自己過往傷病史，簽下短約恐將無法保障職業生涯，因此選擇與湖人簽下長約，為紫金軍團長期效力，不過這份合約走完才31歲的戴維斯，還是有簽下超級頂薪的機會。

而展望新賽季的目標，戴維斯則說不會強求年度獎項，永遠將總冠軍視為唯一目標：「對我來說，追求年度MVP或年度最佳防守球員是有些難度，能不能拿獎都順其自然，如果我上場發揮出應有的實力，自然而然就會得到這些獎項，但我們的目標還是贏得總冠軍，我想成為球隊防守的支柱。」

「我願意帶著傷痛留在場上，這就是我為自己設定的目標，盡可能的幫助球隊贏球。」