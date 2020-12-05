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NBA／不追求超級頂薪簽5年長約 戴維斯透露原因

聯合新聞網 / 綜合報導
Lakers Davis Basketball FILE - Los Angeles Lakers' Anthony Davis (3) slams a dunk against the Miami Heat during the second half of Game 1 of basketball's NBA Finals in Lake Buena Vista, Fla. , in this Wednesday, Sept. 30, 2020, file photo. Anthony Davis is finalizing a five-year contract worth up to $190 million to return to the Los Angeles Lakers. Davis' agent, Rich Paul of Klutch Sports, confirmed the terms of Davis' pending free agent deal to The Associated Press on Thursday, Dec. 3, 2020. (AP Photo/Mark J. Terrill, File) 美聯社
Lakers Davis Basketball FILE - Los Angeles Lakers' Anthony Davis (3) slams a dunk against the Miami Heat during the second half of Game 1 of basketball's NBA Finals in Lake Buena Vista, Fla. , in this Wednesday, Sept. 30, 2020, file photo. Anthony Davis is finalizing a five-year contract worth up to $190 million to return to the Los Angeles Lakers. Davis' agent, Rich Paul of Klutch Sports, confirmed the terms of Davis' pending free agent deal to The Associated Press on Thursday, Dec. 3, 2020. (AP Photo/Mark J. Terrill, File) 美聯社

洛杉磯湖人球星詹姆斯(LeBron James)以2年8400萬合約續留洛杉磯湖人後，另一球星戴維斯(Anthony Davis)也與衛冕軍達成協議，以5年1.9億美元(折合新台幣約54億)合約續留湖人，鞏固禁區戰力。

身為2012年選秀狀元的戴維斯，被外界認為年資滿8年的他將會與湖人簽下2+1的合約，並在最後一年達成10年老將資格後跳出合約，再簽下一份薪資上限35%的超級頂薪，如今戴維斯選擇和湖人達成5年合約。

對於提前與湖人簽下長約，戴維斯表示考量自己過往傷病史，簽下短約恐將無法保障職業生涯，因此選擇與湖人簽下長約，為紫金軍團長期效力，不過這份合約走完才31歲的戴維斯，還是有簽下超級頂薪的機會。

而展望新賽季的目標，戴維斯則說不會強求年度獎項，永遠將總冠軍視為唯一目標：「對我來說，追求年度MVP或年度最佳防守球員是有些難度，能不能拿獎都順其自然，如果我上場發揮出應有的實力，自然而然就會得到這些獎項，但我們的目標還是贏得總冠軍，我想成為球隊防守的支柱。」

「我願意帶著傷痛留在場上，這就是我為自己設定的目標，盡可能的幫助球隊贏球。」

洛杉磯 薪資

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