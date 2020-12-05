NBA／曝下季哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握

日前休士頓火箭將衛斯特布魯克(Russell Westbrook)交易，也正式宣告陣中昔日雙MVP連線正式拆夥，不過火箭仍有顆燙手山芋尚待解決，另一MVP哈登(James Harden)該何去何從？現任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)就提出自己看法，他認為下賽季初火箭將與七六人進行交易，兩位巨星哈登及西蒙斯(Ben Simmons)會互換球衣，且機率高達60%。

柏金斯表示，火箭並不急著送走哈登，並嘗試將他帶入開季名單：「他們沒有考慮交易哈登，除非他們能換得與哈登相同水平、或是接近的選手，火箭想要厄文(Kyrie Irving)，這也是雙方交易停滯不前的原因，我認為火箭會打完上半季或是進行30場比賽後，再觀察球隊的狀況來做決定。”

柏金斯也強調，若火箭開季狀況不佳，費城76人將成為哈登的下家，更提到西蒙斯將成為球隊互換的對象：「下季請密切關注76人，如果他們沒有達到預期的戰績，而總教練瑞佛斯(Doc Rivirs)仍沒有辦法解決西蒙斯與安比德(Joel Embiid)相容問題的話，可以預期新任總管莫雷也將會積極追求昔日子弟兵哈登。」

「我幾乎有60％的把握，如果火箭狀況不佳，我認為火箭將會交易哈登換取西蒙斯。」