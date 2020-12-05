快訊

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

影／跟著父親來台南進香 高雄9歲女童炮車上被活活燒死

NBA／曝下季哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握

聯合新聞網 / 綜合報導
現任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)有6成把握，認為下賽季季中會看到西蒙斯(左)與哈登(右)互換交易。 美聯社、法新社
現任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)有6成把握，認為下賽季季中會看到西蒙斯(左)與哈登(右)互換交易。 美聯社、法新社

日前休士頓火箭將衛斯特布魯克(Russell Westbrook)交易，也正式宣告陣中昔日雙MVP連線正式拆夥，不過火箭仍有顆燙手山芋尚待解決，另一MVP哈登(James Harden)該何去何從？現任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)就提出自己看法，他認為下賽季初火箭將與七六人進行交易，兩位巨星哈登及西蒙斯(Ben Simmons)會互換球衣，且機率高達60%。

柏金斯表示，火箭並不急著送走哈登，並嘗試將他帶入開季名單：「他們沒有考慮交易哈登，除非他們能換得與哈登相同水平、或是接近的選手，火箭想要厄文(Kyrie Irving)，這也是雙方交易停滯不前的原因，我認為火箭會打完上半季或是進行30場比賽後，再觀察球隊的狀況來做決定。”

柏金斯也強調，若火箭開季狀況不佳，費城76人將成為哈登的下家，更提到西蒙斯將成為球隊互換的對象：「下季請密切關注76人，如果他們沒有達到預期的戰績，而總教練瑞佛斯(Doc Rivirs)仍沒有辦法解決西蒙斯與安比德(Joel Embiid)相容問題的話，可以預期新任總管莫雷也將會積極追求昔日子弟兵哈登。」

「我幾乎有60％的把握，如果火箭狀況不佳，我認為火箭將會交易哈登換取西蒙斯。」

火箭

相關新聞

NBA／聯盟公布上半季賽程 因應防疫新增系列賽

NBA官方今日（5號）釋出2020-2021年賽季賽程，本季由於受到疫情衝擊充滿許多未知變數，也首度採用上下部份方式公佈賽程，目前僅先公開上半季賽程。 各隊本季將出賽72場例行賽，其中與同區對手

NBA／強調快艇是心之所向 喬治喊話願在此退休

前陣子擔任談話節目來賓才重砲抨擊，認為前任主帥瑞佛斯（Doc Rivers）錯把自己當射手用，且季後賽對金塊毫無應對調整才導致搞砸3比1領先，喬治（Paul George）對於快艇未來顯然還是抱持滿滿

NBA／柯瑞與里拉德作約定 開幕戰要飆Logo Shot

里拉德（Damian Lillard）上季復賽階段得分火力大爆發，手感發燙的他更是把「Logo Shot」長射變成日常進攻武器，而一開始把「Logo Shot」發揚光大的柯瑞（Stephen Curr

NBA／疫情最大受害者 灰狼唐斯曝家族共7人病逝

NBA新賽季進入最終開打倒數階段，但美國疫情同樣進入令人擔憂高峰，單日確診人數突破10萬且單日死亡數突破2700人，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）母親先前就不幸因染疫病逝，他日前

NBA／感性告別沃爾 比爾：你是我一輩子好兄弟

過去曾傳出彼此搭檔關係出現嫌隙，且有一說更指出沃爾（John Wall）自請交易，是因為管理階層認為這支球隊是屬於比爾（Bradley Beal），如今巫師將沃爾送往火箭交換衛斯特布魯克（Russel

NBA／聽聞沃爾被交易很震驚 比爾自信能與衛少搭配良好

日前火箭與巫師達成驚天交易，兩位球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、沃爾(John Wall)互換球衣，除了巫師球迷對這位曾經救世主感到不捨外，與沃爾一同奮戰8年的搭檔比爾(Bra

NBA／曝下季哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握

日前休士頓火箭將衛斯特布魯克(Russell Westbrook)交易，也正式宣告陣中昔日雙MVP連線正式拆夥，不過火箭仍有顆燙手山芋尚待解決，另一MVP哈登(James Harden)該何去何從？現

NBA／訝異成老鷹最資深 朗多期許扮演好導師角色

先前傳出將在休賽季跳出合約成為自由球員，朗多（Rajon Rondo）成為洛城雙雄積極追逐的目標，不過最終他放棄加入2隊之一再拚1座總冠軍大好機會，而是選擇拿更優渥的合約報價，加入老鷹擔任年輕球員導師

NBA／意外與摯友沃爾當回隊友 卡珍斯樂壞直呼不可思議

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與沃爾（John Wall）重磅交易案過關，這讓新簽約火箭的長人卡珍斯（DeMarcus Cousins）得以一圓夢想，跟大學時代隊友也是他口中NBA

NBA／庫克先遭釋出再回鍋 湖人又一巧妙操作

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息指出，湖人預計簽回冠軍班底成員後衛庫克（Quinn Cook），合約預計是1年老將底薪170萬美元。 庫克原先在2

NBA／「球權不會減少」 火箭新教頭會給哈登調適空間

滿城風雨的休士頓火箭日前開出第一槍，將二當家衛斯特布魯克(Russell Westbrook)送往華盛頓巫師，然而仍有顆燙手山竽尚待解決，該如何說服球隊一哥哈登(James Harden)將是火箭首要

NBA／談雷納德招募加盟 伊巴卡：過程太有趣了

現年31歲的伊巴卡（Serge Ibaka）在恢復自由身後，選擇離開多倫多，改以兩年1900萬美元的合約加盟快艇，其中第2年為球員選項，這可以說是快艇今年最重要的一次補強。 近日，伊巴卡在接受採

熱門新聞

中職／本季FA轉隊第一人 賴鴻誠加入桃猿隊

中職／下一位轉隊成功的自由球員 張志豪最有機會

中職／不只一隊詢問 賴鴻誠選擇桃猿隊有原因

NBA／談雷納德招募加盟 伊巴卡：過程太有趣了

中職／猿隊提交25人名單 悍將隊討論後再選擇補償方案

NBA／庫克先遭釋出再回鍋 湖人又一巧妙操作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。