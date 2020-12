NBA／曝下季哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握

日前休士頓火箭將衛斯特布魯克(Russell Westbrook)交易,也正式宣告陣中昔日雙MVP連線正式拆夥,不過火箭仍有顆燙手山芋尚待解決,另一MVP哈登(James Harden)該何去何從?現任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)就提出自己看法,他認為下賽季初火箭將與七六人進行交易,兩位巨星哈登及西蒙斯(Ben Simmons)會互換球衣,且機率高達60%。

柏金斯表示,火箭並不急著送走哈登,並嘗試將他帶入開季名單:「他們沒有考慮交易哈登,除非他們能換得與哈登相同水平、或是接近的選手,火箭想要厄文(Kyrie Irving),這也是雙方交易停滯不前的原因,我認為火箭會打完上半季或是進行30場比賽後,再觀察球隊的狀況來做決定。”

柏金斯也強調,若火箭開季狀況不佳,費城76人將成為哈登的下家,更提到西蒙斯將成為球隊互換的對象:「下季請密切關注76人,如果他們沒有達到預期的戰績,而總教練瑞佛斯(Doc Rivirs)仍沒有辦法解決西蒙斯與安比德(Joel Embiid)相容問題的話,可以預期新任總管莫雷也將會積極追求昔日子弟兵哈登。」

「我幾乎有60%的把握,如果火箭狀況不佳,我認為火箭將會交易哈登換取西蒙斯。」

