NBA／聽聞沃爾被交易很震驚 比爾自信能與衛少搭配良好

日前火箭與巫師達成驚天交易，兩位球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、沃爾(John Wall)互換球衣，除了巫師球迷對這位曾經救世主感到不捨外，與沃爾一同奮戰8年的搭檔比爾(Bradley Beal)感到震驚且難過。

巫師在2010年以狀元籤選進沃爾後戰績逐漸扶搖直上，與比爾多次帶領巫師闖進季後賽，不過最多打到第二輪就止步，儘管兩人常有不合傳聞，但日前好兄弟沃爾遭到交易後，比爾坦言對此相當震驚，也不捨8年來並肩作戰的兄弟情誼。

「我知道這是籃球生態的一部份，但我很難不感到激動，因為他是我的兄弟，我們的關係是如此緊密，有很多人都在說我們不合，但事實正好相反，交易發生後我們還聊了好幾次。」

至於後場搭檔從沃爾換成衛斯特布魯克，比爾表示兩人在搭配上不會有問題，也不會去在意關於衛斯特布魯克的負面消息，並期待兩人能為巫師激盪出不一樣的火花：「我認為人們對他有太多不實的評論，他是一位偉大的控衛，在與他一同上場比賽前，我不會相信這些負面謠言，他總是用盡一切，只為了對團隊做出貢獻。」

「我不認為與衛少搭配是個問題」，比爾補充說，「過去幾年我掌控較多球權，之後肯定會做出調整，但看看他過去與杜蘭特(Kevin Durant)、喬治(Paul George)及哈登(James Haeden)都搭配良好，我有許多範例可參考，只需要做到一樣的事」。