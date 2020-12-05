快訊

直播／新增3例境外移入 自愛爾蘭、德國及印尼入境

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／聽聞沃爾被交易很震驚 比爾自信能與衛少搭配良好

聯合新聞網 / 綜合報導
比爾受訪時透露聽聞沃爾被交易時很震驚，但也對未來與衛少合作感到期待。 歐新社
比爾受訪時透露聽聞沃爾被交易時很震驚，但也對未來與衛少合作感到期待。 歐新社

日前火箭與巫師達成驚天交易，兩位球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、沃爾(John Wall)互換球衣，除了巫師球迷對這位曾經救世主感到不捨外，與沃爾一同奮戰8年的搭檔比爾(Bradley Beal)感到震驚且難過。

巫師在2010年以狀元籤選進沃爾後戰績逐漸扶搖直上，與比爾多次帶領巫師闖進季後賽，不過最多打到第二輪就止步，儘管兩人常有不合傳聞，但日前好兄弟沃爾遭到交易後，比爾坦言對此相當震驚，也不捨8年來並肩作戰的兄弟情誼。

「我知道這是籃球生態的一部份，但我很難不感到激動，因為他是我的兄弟，我們的關係是如此緊密，有很多人都在說我們不合，但事實正好相反，交易發生後我們還聊了好幾次。」

至於後場搭檔從沃爾換成衛斯特布魯克，比爾表示兩人在搭配上不會有問題，也不會去在意關於衛斯特布魯克的負面消息，並期待兩人能為巫師激盪出不一樣的火花：「我認為人們對他有太多不實的評論，他是一位偉大的控衛，在與他一同上場比賽前，我不會相信這些負面謠言，他總是用盡一切，只為了對團隊做出貢獻。」

「我不認為與衛少搭配是個問題」，比爾補充說，「過去幾年我掌控較多球權，之後肯定會做出調整，但看看他過去與杜蘭特(Kevin Durant)、喬治(Paul George)及哈登(James Haeden)都搭配良好，我有許多範例可參考，只需要做到一樣的事」。

火箭

相關新聞

NBA／聯盟公布上半季賽程 因應防疫新增系列賽

NBA官方今日（5號）釋出2020-2021年賽季賽程，本季由於受到疫情衝擊充滿許多未知變數，也首度採用上下部份方式公佈賽程，目前僅先公開上半季賽程。 各隊本季將出賽72場例行賽，其中與同區對手

NBA／強調快艇是心之所向 喬治喊話願在此退休

前陣子擔任談話節目來賓才重砲抨擊，認為前任主帥瑞佛斯（Doc Rivers）錯把自己當射手用，且季後賽對金塊毫無應對調整才導致搞砸3比1領先，喬治（Paul George）對於快艇未來顯然還是抱持滿滿

NBA／柯瑞與里拉德作約定 開幕戰要飆Logo Shot

里拉德（Damian Lillard）上季復賽階段得分火力大爆發，手感發燙的他更是把「Logo Shot」長射變成日常進攻武器，而一開始把「Logo Shot」發揚光大的柯瑞（Stephen Curr

NBA／疫情最大受害者 灰狼唐斯曝家族共7人病逝

NBA新賽季進入最終開打倒數階段，但美國疫情同樣進入令人擔憂高峰，單日確診人數突破10萬且單日死亡數突破2700人，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）母親先前就不幸因染疫病逝，他日前

NBA／感性告別沃爾 比爾：你是我一輩子好兄弟

過去曾傳出彼此搭檔關係出現嫌隙，且有一說更指出沃爾（John Wall）自請交易，是因為管理階層認為這支球隊是屬於比爾（Bradley Beal），如今巫師將沃爾送往火箭交換衛斯特布魯克（Russel

NBA／聽聞沃爾被交易很震驚 比爾自信能與衛少搭配良好

日前火箭與巫師達成驚天交易，兩位球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、沃爾(John Wall)互換球衣，除了巫師球迷對這位曾經救世主感到不捨外，與沃爾一同奮戰8年的搭檔比爾(Bra

NBA／預測季中哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握

日前休士頓火箭將衛斯特布魯克(Russell Westbrook)交易，也正式宣告陣中昔日雙MVP連線正式拆夥，不過火箭仍有顆燙手山芋尚待解決，另一MVP哈登(James Harden)該何去何從？現

NBA／訝異成老鷹最資深 朗多期許扮演好導師角色

先前傳出將在休賽季跳出合約成為自由球員，朗多（Rajon Rondo）成為洛城雙雄積極追逐的目標，不過最終他放棄加入2隊之一再拚1座總冠軍大好機會，而是選擇拿更優渥的合約報價，加入老鷹擔任年輕球員導師

NBA／意外與摯友沃爾當回隊友 卡珍斯樂壞直呼不可思議

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與沃爾（John Wall）重磅交易案過關，這讓新簽約火箭的長人卡珍斯（DeMarcus Cousins）得以一圓夢想，跟大學時代隊友也是他口中NBA

NBA／庫克先遭釋出再回鍋 湖人又一巧妙操作

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息指出，湖人預計簽回冠軍班底成員後衛庫克（Quinn Cook），合約預計是1年老將底薪170萬美元。 庫克原先在2

NBA／「球權不會減少」 火箭新教頭會給哈登調適空間

滿城風雨的休士頓火箭日前開出第一槍，將二當家衛斯特布魯克(Russell Westbrook)送往華盛頓巫師，然而仍有顆燙手山竽尚待解決，該如何說服球隊一哥哈登(James Harden)將是火箭首要

NBA／談雷納德招募加盟 伊巴卡：過程太有趣了

現年31歲的伊巴卡（Serge Ibaka）在恢復自由身後，選擇離開多倫多，改以兩年1900萬美元的合約加盟快艇，其中第2年為球員選項，這可以說是快艇今年最重要的一次補強。 近日，伊巴卡在接受採

熱門新聞

中職／本季FA轉隊第一人 賴鴻誠加入桃猿隊

中職／下一位轉隊成功的自由球員 張志豪最有機會

中職／不只一隊詢問 賴鴻誠選擇桃猿隊有原因

NBA／談雷納德招募加盟 伊巴卡：過程太有趣了

中職／猿隊提交25人名單 悍將隊討論後再選擇補償方案

NBA／庫克先遭釋出再回鍋 湖人又一巧妙操作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。