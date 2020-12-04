NBA／「球權不會減少」 火箭新教頭會給哈登調適空間

滿城風雨的休士頓火箭日前開出第一槍，將二當家衛斯特布魯克(Russell Westbrook)送往華盛頓巫師，然而仍有顆燙手山竽尚待解決，該如何說服球隊一哥哈登(James Harden)將是火箭首要課題，對此新任主帥西拉斯(Stephen Silas)接受訪問時表示，哈登需要一些空間來調適，保證不會減少他的球權，期望能將這位球隊門面給留下。

根據早前消息，哈登已經告知火箭想被交易至布魯克林籃網，但消息人士透露，火箭計畫留下哈登，並冀望能透過贏球來消除哈登離隊的想法，西拉斯表示：「當身在停滯不前的處境時，我通常會退一步，給其他人一些空間。」

「以我的角度來說，我的方式是給予其他人一些空間，這也是我與哈登交流的方式，尤其是像他身經百戰的球星，不用過度於去糾纏他，讓他們搞清楚自己想法就行了。」

上季火箭攻勢多集中在哈登及衛斯特布魯克身上，進攻不平衡也影響團隊發揮，因此火箭也在自由市場上簽下得分能力優異的伍德(Christian Wood)及卡珍斯(DeMarcus Cousins)增添團隊戰力。

而西拉斯也稱，這並不會影響哈登球權，同時也將球隊戰術朝向更多元化來施行：「每個人都對我們擁有許多可能性感到興奮，我們將有許多打法，沃爾(John Wall)、卡珍斯及伍德非常有天賦，與我們原有陣容相當吻合，而哈登也能像往常一樣擁有許多球權，而我們會有些調整，讓戰術能更加多元化。」