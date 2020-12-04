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NBA／前巫師大將樂於傳承「0號」 沒想到衛少竟不領情

聯合新聞網 / 綜合報導
前巫師隊球員亞瑞納斯(左右與衛斯特布魯克。 美聯社
前巫師隊球員亞瑞納斯(左右與衛斯特布魯克。 美聯社

日前遭到休士頓火箭交易、轉戰華盛頓巫師的明星控衛衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，今(4)日在IG發文向火箭隊及球迷感謝告別，根據巫師官方推特照，新賽季衛斯特布魯克將會穿上高中時期所穿的4號球衣，而不是12年職業生涯中所使用的0號。

前一位在巫師身穿0號的球員，正是有「零號情報員」之稱的亞瑞納斯(Gibert Arenas)，也在貼文下方留言歡迎衛斯特布魯克的到來，也不介意將0號球衣傳承給這位大三元製造機，「0號是你的，兄弟，你能穿上它是榮耀。」

沒想到最後衛斯特布魯克並沒有領這份情，將改將4號球衣。

亞瑞納斯生涯三度入選明星賽，以強大的得分能力著稱而成為巫師看板球星，但卻在2009年發生更衣室持槍事件，導致職業生涯逐漸沒落，2010-11賽季亞瑞納斯被交易至奧蘭多魔術後，雖然尚未退役這件曾經為他們帶來榮耀的戰袍，不過巫師已接近10年都沒有人穿上0號球衣。

火箭 奧蘭多 華盛頓

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