NBA／衛少交易哈登是推手 名記：他更樂於與沃爾合作

休士頓火箭雙星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)與哈登(James Harden)先後鬧出走，日前火箭高層終於開出第一槍，將衛斯特布魯克送往巫師，換來沃爾(John Wall)及2023年受保護的首輪選秀籤，根據ESPN名記沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)報導指出，比起衛斯特布魯克，哈登更享受與沃爾一起上場比賽。

「相較於衛斯特布魯克，哈登更傾向與沃爾合作，在過去幾年內，哈登的搭檔來來去去，即便有著頂級控衛保羅(Chris Paul)加盟，不過最後兩人仍不歡而散，現在衛斯特布魯克也遇到相同情況。」

去年賽季火箭迎來衛斯特布魯克與哈登組成雙星衝擊聯盟，不過仍然雷聲大雨點小，甚至在季中為了迎合外線能力不足的衛斯特布魯克，交易先發中鋒卡佩拉(Clint Capela)以清出禁區空間來組成敏捷性更佳的「死亡五小」，但依舊不敵後來拿下NBA冠軍的洛杉磯湖人，而隨著善於快節奏的總教練丹東尼(Mike D'Antoni)離去及兩位當家球星鬧出走，將如何重新規劃場上配置將是火箭高層重要課題。

2018年因阿基里斯腱撕裂整季報銷、近兩年未曾比賽的沃爾，曾入選五次全明星賽，並連續3個賽季助攻上雙，以傳球為優先的沃爾將成為哈登加入火箭以來，第3位合作的明星後場搭檔，不過近幾年傷病纏身的沃爾，能否回復過往身手仍尚待證明。