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三大戰力重磅加盟老鷹 少主楊恩將獲充沛援助

聯合新聞網 / 林文
老鷹新球季不想再讓陣中年輕球員在刷數據中成長，特別找來兩位老將朗多(左)、蓋里納利(右)和國際賽經驗豐富的波格丹諾維奇(中)等三位好手，球隊戰力大幅提升，本季可望打出全新氣象。 歐新社資料照片
老鷹新球季不想再讓陣中年輕球員在刷數據中成長，特別找來兩位老將朗多(左)、蓋里納利(右)和國際賽經驗豐富的波格丹諾維奇(中)等三位好手，球隊戰力大幅提升，本季可望打出全新氣象。 歐新社資料照片

陣容相當年輕的亞特蘭大老鷹，在近期積極補強的操作下，一舉成為自由市場開市後的話題球隊之一。原先的老鷹名單年輕有潛力，卻離兌現天賦的那刻看起來還很遠，上季受到傷兵影響，戰力無法凝聚，經驗上也不及隊上有老將在時帶領的隊伍。

老鷹戰績慘澹，上季例行賽排名東區倒數第二，繳出20勝47敗，僅以些微勝差領先墊底的騎士。團隊場均得分排名聯盟第17，其中三分球嘗試次數為聯盟第八多，但命中率卻敬陪末座只有33.3%，彰顯得分效率不佳。他們在籃板保護方面亦在後段班，排名第22名，場均得失分差為負8分，則是倒數第二。

缺乏戰術的配合、擁有個人單打能力的得分點不足，無法掌握籃板的情況下，且全隊場均失誤高達16.2次，著重於外圍投籃的老鷹很容易就被反咬一波攻守轉換而失分。此外全隊經驗尚嫩，不論是回防不及賠上的犯規，或者是半場系統戰中由於防守溝通不良而產生的犯規收場。

老鷹少了能穩定軍心的中生代、老將壓陣，往往打出好球卻無法成功守成，或者士氣渙散打不了逆轉球。但這一切將在新球季出現轉機，看似還有好幾年光陰待磨練的年輕老鷹，新賽季卻成為東區備受期待的球隊之一，主因在於高層補強不手軟，鎖定目標砸大錢，針對球隊弱點尋求補強。

老鷹隊花重金大補強，主將楊恩(左)等年輕球員可以減少一直輸球的挫敗感與打亂仗的摸索期，球隊要展翅高飛的時間表應該可以提前。 歐新社資料照片
老鷹隊花重金大補強，主將楊恩(左)等年輕球員可以減少一直輸球的挫敗感與打亂仗的摸索期，球隊要展翅高飛的時間表應該可以提前。 歐新社資料照片

新賽季的看點其一，後場戰力的輪替人手與經驗加值都獲得升級。第二，球隊擁有更加穩定均衡的鋒線進攻能量。第三，年輕球員在上季末表現不俗，新球季是否有機會在老將帶領下成長茁壯。即便老鷹的戰力很難短時間讓他們重回東區第一的榮光，但季前的準備卻足以說明他們的決心改變，成為近年最被期待的一次。

朗多提供組織與經驗 掩護少主楊恩的弱項

頭號球星楊恩(Trae Young)的二年級賽季沒有碰上撞牆期，還有著破繭而出的大幅進化，全季繳出29.6分9.3助攻4.3籃板，其中場均得分高居全聯盟第四名，自走砲時時上膛的得分能力令人印象深刻。但是楊恩受限於身材，他的防守始終是個球隊缺口，且後場輪替組織的人手不足，讓老鷹在組織、傳導方面，只要楊恩一不在場就可能面臨斷層。

老鷹主將楊恩雖然自詡很快將超越柯瑞，但事實上整體球技還差得遠。由剛拿下冠軍戒指的朗多來打楊恩的替補相當合適，除了經驗傳承，也能適時穩定球隊軍心。 歐新社資料照片
老鷹主將楊恩雖然自詡很快將超越柯瑞，但事實上整體球技還差得遠。由剛拿下冠軍戒指的朗多來打楊恩的替補相當合適，除了經驗傳承，也能適時穩定球隊軍心。 歐新社資料照片

這樣的情況也成為制服組此番補強的首要課題，如何掩護楊恩在防守端的劣勢，同時幫助他保留體能在進攻端與傳導組織。球團以2年1500萬的價碼，挖來湖人奪冠功臣之一的34歲老將朗多(Rajon Rondo)，就是希望藉由朗多的大賽經驗，精湛的控場魅力與防守端功夫，能帶給楊恩的正面感染力，在傳承經驗的說服力上，朗多職業生涯的經歷無疑在適合不過。

此外朗多善於用傳球引導隊友跑位到空檔的地方接球進攻，或是靠著他個人的節奏變換吸引防守注意力後，再行給小球為隊友作嫁，其控球風格有助於老鷹外圍一票等球射手，學習更佳的走位，球權的流動等。

波格丹諾維奇重磅加盟 完整後場布局

相對於老鷹年輕射手群常出現浮濫出手的狀況，波格丹諾維奇(左)的三分球出手時機合理，命中率穩定，而且控球和防守能力都不錯，他的加入應該能改善老鷹常被對手爆打的狀況。 歐新社資料照片
相對於老鷹年輕射手群常出現浮濫出手的狀況，波格丹諾維奇(左)的三分球出手時機合理，命中率穩定，而且控球和防守能力都不錯，他的加入應該能改善老鷹常被對手爆打的狀況。 歐新社資料照片

老鷹最新激勵士氣又一樁的操作莫過於對國王的受限自由球員波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)開出4年7200萬的合約，獲得波格丹諾維奇團隊的認可，且國王竟放棄跟進報價，讓老鷹獲得這名優質的28歲塞爾維亞射手。波格丹諾維奇在國王打滾3個球季，生涯場均三分球命中率達37.4%。他的球風不佔球權，國際賽資歷豐富，穩定供輸的特點是老鷹看上他的主因。

雖然年輕的赫爾特(Kevin Huerter)、雷迪許(Cameron Reddish)擁有不錯的射手潛力，但畢竟還是太稚嫩了，現階段老鷹要衝高排名，更加成熟均衡的波格丹諾維奇是完整球隊外圍火網的重要拼圖。

此外，更早宣布轉隊的鄧恩(Kris Dunn)，志在擺脫於公牛的不得志。雖然鄧恩的身手一直不符他過去首輪第五順位的身價，但若能保持健康的他，在防守端上還是能在板凳上為後場提供協助，如何維持健康完整的出賽，將決定鄧恩能替老鷹做出多少貢獻。

球團看重蓋里納利 可望成為前場活棋

蓋里納利(左)近年雖然受到傷勢影響，都需要休息不少場次，但他在場上時仍具有不錯的得分和籃板能力，罰球更是精準。老鷹讓他打先發或板凳都適合，讓球隊調度可以更靈活。 歐新社資料照片
蓋里納利(左)近年雖然受到傷勢影響，都需要休息不少場次，但他在場上時仍具有不錯的得分和籃板能力，罰球更是精準。老鷹讓他打先發或板凳都適合，讓球隊調度可以更靈活。 歐新社資料照片

球隊先發大前鋒位置上已有能繳出20分10籃板的柯林斯(John Collins)顯然還是不夠，杭特(De'Andre Hunter)也還不夠成熟到獨當一面。休賽季前場的重要補強便是以3年6150萬的高額價碼簽下雷霆的義大利射手蓋里納利(Danilo Gallinari)。

32歲的蓋里納利經驗豐富，6尺10吋的身高讓他可以在現代潮流中打到三、四號位兼修，且蓋里納利近兩年三分球命中率都超過40%，平均得分19.25分，他穩定的得分能量，也是老鷹所缺乏的進攻選項。即便球團預設給予的定位是讓蓋里納利從替補出發，但薪資空間充裕的老鷹，就是甘願花年薪2000萬情定蓋里納利，無非是期望他扮演第六人，或是拉上先發都能提供他一貫的得分能量，在年輕球員亂了方寸之際，跳出來穩定軍心。

且真的要強調速度戰，主打小球戰術的話，將柯林斯拉去扛中鋒，蓋里納利打大前鋒，搭配波格丹諾維奇、楊恩、杭特等人，就形成場上五個人都具備投三分球的威脅，以最大化進攻火力。

老鷹休賽季的補強，從朗多能穿針引線，傳承經驗，降低場均失誤，控制球賽節奏，到波格丹諾維奇、蓋里納利的深化陣容，兩人著名的得分能力，將作為球隊除了楊恩外一直缺乏的穩定得分點。

與其遙遙無期的等待年輕的小將們成長，球團直接找來三大即戰力新援，或許在老中青三代的互相琢磨下，會讓球員們成長的更快，也有助老鷹團隊打出煥然一新的氣象。新球季的老鷹可不是人人喊打的進補對象，要小心他們隨時有可能成為衝擊季後賽的黑馬。

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老鷹 楊恩 朗多 波格丹諾維奇

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