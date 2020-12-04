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從保羅到衛少再到沃爾 火箭屢換引擎幾近報廢

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
哈登一來火箭就取代林書豪成為球隊核心後，球團為他找副手是煞費苦心，從貝佛利、保羅(左)到衛斯特布魯克(中)是越換越快，衛少只打了一季又要換成沃爾(右)，不禁讓人有王小二過年的感覺。 歐新社資料照片
哈登一來火箭就取代林書豪成為球隊核心後，球團為他找副手是煞費苦心，從貝佛利、保羅(左)到衛斯特布魯克(中)是越換越快，衛少只打了一季又要換成沃爾(右)，不禁讓人有王小二過年的感覺。 歐新社資料照片

火箭跟巫師完成今年NBA季外最具爆炸性交易，火箭送出衛斯特布魯克，從巫師換來沃爾+2023年受保護首輪籤。這筆雙方交易內容是：火箭拿下合約還有三年1.31億美元30歲沃爾和2023年受保護首輪籤。巫師得到合約還剩三年1.33億美元32歲衛斯特布魯克。

火箭得到的首輪籤條件很苛，2023樂透保護(前14)，2024前12保護，2025前10保護，2026前八保護，如果2026年沒能兌現就改為兩個次輪籤。火箭真沒有撈到什麼首輪好處。

從這筆交易可以透視幾件事

1、火箭已經很難成為一支爭冠級別球隊，必須要改變、省錢、重組，同時為未來儲備首輪籤進行換血。

2、衛斯特布魯克真的很想離開休士頓火箭，一如哈登，兩名火箭MVP球星似乎都沒有意願繼續為火箭打球，兩人過去一年在火箭都不快樂。

保羅(左)跟哈登打球不快樂，衛少(右)跟哈登打球也不快樂，但這樣的結果其實並不讓人意外，火箭硬要實驗看看就要付出代價。 歐新社資料照片
保羅(左)跟哈登打球不快樂，衛少(右)跟哈登打球也不快樂，但這樣的結果其實並不讓人意外，火箭硬要實驗看看就要付出代價。 歐新社資料照片

3、沃爾放棄15%交易保證金，很明顯他也希望離開巫師，換個環境發展。沃爾生涯傷病史多於上場時間，合約負擔太大，巫師能順利出手，並得到大三元製造機衛斯特布魯克，還算幸運。

4、火箭老闆當然想要贏球、賺錢，但對爭冠目標已經失去熱情和希望。

火箭連續幾次決策最終都是重大錯誤，2019年放棄保羅換來衛斯特布魯克，球隊競爭力不但沒有提升，季後賽狀況更差，這是第一個錯誤。2020年交易衛斯特布魯克換來沃爾，沃爾的傷病史非常驚人，過去兩季只出賽73場，上季完全沒打，合約幾乎跟衛斯特布魯克一樣大，負擔一樣重，火箭這個為交易而交易賭注，哈登肯定也不會很開心，這可能會是第二個錯誤。

把保羅換成衛斯特布魯克，火箭雙MVP球季徹底失敗，季後賽表現令老闆、球迷失望，火箭總管莫雷下台，總教練丹東尼也換成席拉斯。對火箭來說，2020年最糟的並不是戰力下滑，而是軍心煥散同時失去未來。

哈登想要被交易，衛斯特布魯克想要離開，火箭兩大MVP球星心已經不在休士頓，這樣的球隊文化和氛圍如何打出更完整戰力和戰績？

資深總管走了、總教練換人了、衛少也被換到巫師，火箭在新球季將面臨軍心渙散的大問題，哈登(左)還能帶球隊走出困境嗎？ 歐新社資料照片
資深總管走了、總教練換人了、衛少也被換到巫師，火箭在新球季將面臨軍心渙散的大問題，哈登(左)還能帶球隊走出困境嗎？ 歐新社資料照片

更慘的是席拉斯是第一年執教NBA菜鳥教練，儘管他擁有豐富NBA助理教練經驗，但如何跟球星相處、溝通，讓角色球員和綠葉配角願意為球隊付出、做出犧牲，同時逐步建立火箭球隊文化和向心力，一切都很困難。

火箭連續兩年更換球隊引擎，嫌34歲保羅太老，換成超級數據魔人衛斯特布魯克，嫌衛斯特布魯克季後賽不行，再換傷病史驚人沃爾，火箭老闆連續三次重大決策，一步步把火箭推向懸崖。

火箭連續兩年三換引擎的決定極可能讓火箭提早報廢，2018年火箭在西決跟勇士殺滿七場才壯烈輸球歷史已經不再輝煌，因為2019年夏天火箭就提早放棄保羅，尋求爭冠捷徑，最終導致現在苦果。

如果沃爾可以很健康跟哈登一起搭檔一、兩年，或許火箭還有一些可能和競爭力，創造一點驚奇火花。沃爾比衛斯特布魯克更擅於控制比賽節奏，也不會像衛斯布魯克一樣橫衝直撞亂投一通，用沃爾搭檔哈登，確實比衛斯特布魯克搭檔哈登要更合適許多。

沃爾的球技、能力、籃球智商都沒有問題，沃爾只有健康問題，沃爾也有能力幫助哈登在進攻、投籃、得分端全面釋放，同時組織隊友，成就更好團隊。

沃爾(中)與哈登搭配的效果不一定會比衛少差，但沃爾的健康與體能狀況跟衛少是完全無法相比，火箭輪換球員又少，這將是很大的問題。 歐新社資料照片
沃爾(中)與哈登搭配的效果不一定會比衛少差，但沃爾的健康與體能狀況跟衛少是完全無法相比，火箭輪換球員又少，這將是很大的問題。 歐新社資料照片

火箭真的需要很多運氣，除了沃爾必須健康，哈登也必須要更懂得情勢、競爭和隊友。做為火箭老大，哈登總是缺少那種把隊友凝聚在一起，讓隊友都服你的魅力。成就隊友是一種特殊能力和極高智慧，無法量化，也難以傳授，沃爾略懂，哈登不懂，這是火箭另一個麻煩。

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