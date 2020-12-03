NBA／在巫師與前教頭會合 衛斯特布魯克傳滿意交易結果

休士頓火箭在今天與華盛頓巫師達成主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與沃爾（John Wall）的交易案，其中衛斯特布魯克將與前雷霆教練布魯克斯（Scott Brooks）再度聚首，而根據美國媒體報導，對於這次的交易結果衛斯特布魯克感到相當滿意，除了布魯克斯是原因之一外，能夠與巫師雙槍另一人比爾（Bradley Beal）合作也是一大主因。

火箭「MVP連線」哈登（James Harden）與衛斯特布魯克在今年休賽季期間傳出拆夥傳聞，而火箭球團也在今天宣布將衛斯特布魯克送往巫師，換回過去一年多來都在養傷的主控沃爾和一個首輪受保護選秀權。

儘管外界認為這樣的交易結果對於火箭來說並不划算，不過身為主角的衛斯特布魯克卻相當滿意這個結果，因為目前執掌巫師兵符的正是過去曾在雷霆與他有過7年合作經驗的布魯克斯，也是見證他一路從菜鳥變為聯盟一線球星的教練。

對於將與衛斯特布魯克再聚首，布魯克斯也坦言相當期待，「他在球場上的成就以及贏得的榮譽已是不言而喻，不過他對比賽的執著以及求勝意志，才是讓他成為與眾不同的原因。」

至於去年2月因為在浴室滑倒導致左腳阿基里斯腱撕裂傷並進行手術治療的沃爾，儘管已經有1年多未登場，不過近來也傳出他的復原狀況相當良好，對於新賽季也是躍躍欲試，在來到休士頓後他不僅能與哈登聯手，還將與火箭日前剛簽下的大學隊友卡珍斯（DeMarcus Cousins）再次連線，卡珍斯過去一年多來也因為傷勢未出賽，兩人將攜手重新出發。