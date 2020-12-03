NBA／湖人球季開幕戰對快艇 舉行頒冠軍戒儀式

美國職籃NBA宣布，新球季將在耶誕節當週開打，開幕戰當天的焦點，將是洛杉磯湖人獲頒冠軍戒指的儀式。

距離在總冠軍賽打了6場比賽，擊敗邁阿密熱火拿下總冠軍僅10週的時間，湖人將在12月22日新球季的開幕戰對上同城的快艇。

另一場開幕日當天的比賽，是金州勇士將前往客場，挑戰杜蘭特（Kevin Durant）率領的布魯克林籃網。杜蘭特因為阿基里斯腱撕裂的傷勢，自2019年6月後就沒有再出賽。

杜蘭特在受傷幾週後，便與籃網簽下合約，轉戰布魯克林，結束他在勇士3年的時光。在勇士那段期間，杜蘭特兩度助勇士奪得總冠軍，自己也兩次獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

聯盟也證實了稍早有關「耶誕大戰」報導的內容，耶誕節那天的比賽也包含了湖人、籃網、勇士的比賽。

當天，詹姆斯（LeBron James）和湖人將在主場迎戰唐西奇（Luka Doncic）率領的達拉斯獨行俠，快艇則將前往丹佛對上金塊。

威廉森（Zion Williamson）和紐奧良鵜鶘將前往挑戰邁阿密熱火，勇士則是在客場對上密爾瓦基公鹿，波士頓塞爾蒂克則將在主場迎戰籃網。