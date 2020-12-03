找對了總教練 鵜鶘總算有望兌現天賦

鵜鶘在十月底時找來了大范甘迪（Stan Van Gundy）當總教練，各方褒貶不一。原因有很多，其中最令人遲疑的還是他在活塞那四年的挫敗，不只讓他兩年沒有總教練的位子，也就此打壞了他的行情。而今他重新出山執掌鵜鶘，即使有所隱憂，但從他過去成功的經驗看來，選擇大范甘迪還是有可能為新一季的鵜鶘帶來驚奇的效果。

雖然效果的保質期不見得太長，但鵜鶘確實有機會因為大范特有的執教風格及功力，而在2020-2021年這一季就全面兌現他們的天賦，不只有望重新搶進季後賽，還可能爭取到更高的排位。

怎麼說呢？先來整理一下大范甘迪的總教練事件簿：他先在熱火當了八年助理教練，然後在2003年初次上位做了兩年半的總教練，但2005年開季沒多久就辭職，改由總裁油頭萊里（Pat Riley）執教，結果熱火就在那一季由韋德（Dwyane Wade）及歐尼爾（Shaq O’Neal）聯手奪冠。兩年後接掌魔術，第二年就率隊打進睽違13年的總冠軍賽，但後來與哈沃德（Dwight Howard）失和，在2012年被球隊開除。又過了兩年，大范甘迪才以籃球事務總裁兼任總教練的身份入主活塞，但期間只打進一次季後賽，在2018年球季結束後被趕出底特律。

大范甘迪(左)與哈沃德(右)在2012年將帥失和，魔術戰績快速滑落，最後在季後賽首輪就遭溜馬淘汰。不過大范甘迪在魔術帶兵5季，總戰績259勝135敗實在是相當優異。 歐新社資料照片

這樣的總教練，為何反而能夠幫助鵜鶘？原因就出在鵜鶘的發展曲線始終拉不上來，是時候該來一帖像大范甘迪這樣的猛藥了。

人說「大隻雞慢啼」，但球迷想要聽到鵜鶘這隻比雞更大隻的大鳥發出應有的高亢啼聲，實在也等得太久了一點。當家七年的戴維斯（Anthony Davis），離隊才一年就拿下個人生涯的第一冠，看在紐奧良球迷的眼裡，真可說是又喜又嘆：畢竟是全心支持多年的人氣球星，看著他登頂總是替他開心，但又不免感歎自家球隊總是個扶不起來的阿斗，明明不缺才華洋溢的球員，卻連年以失望做收。這一切，也都和以往的總教練脫不了關係。

鵜鶘在過去的戴維斯時代，歷經了兩任總教練，先是年輕的威廉斯（Monty Williams，2010-2015），再來就是老練的簡崔（Alvin Gentry，2015-2020）。威廉斯接任的時候，才退役不到七年，在拓荒者做了五年助理教練就上位，等於是個和新球團一起邊打邊學的菜鳥總教練。簡崔則是相反，比威廉斯大了快20歲的他接手時已經待過七支NBA球隊，當過其中四隊的總教練，也曾以勇士副總教練的身份拿過總冠軍。

兩人都做了五年，期間面臨的狀況也很像：好不容易有了核心球星，但球團給的幫襯戰力不夠，等人手找齊了卻又碰上傷勢的困擾，始終沒打出預期的戰績，像簡崔在任期內就換過140套先發陣容。說起來簡崔被開除也算冤枉，畢竟威廉森（Zion Williamson）一開季就受傷，他只能和這位未來少主「試車」半季，又遇上疫情停賽，最終復賽戰績不佳，簡崔也因此丟了工作。

這兩任總教練並不是不夠優秀，像是威廉斯就被視為能和球員打成一片的親和派教頭，他上季在太陽也帶隊打出復賽八連勝的神話；而簡崔則是素養深厚的戰術大師，被開除之後馬上就被國王找去擔任副總教練，足見其能力備受肯定。但這兩人的個性都太溫和了，這成了他們共通的缺點，也是年輕的鵜鶘一直沒被激發出應有潛力的主因。

鵜鶘前兩任總教練威廉斯(左)和簡崔(右)都是「古意人」，對年輕球員不夠強勢，大范甘迪比較能像新訓中心的班長一樣「硬斗」，讓球員在壓力下快速成長。 歐新社資料照片

平心而論，大范甘迪的負面形象是鮮明了些，不只個性強悍，脾氣也大，大砲式的發言也沒少過，但他的執教功力卻不容質疑。畢竟有他在熱火的耕耘整頓，才有萊里畫龍點睛的順利摘冠，而他在魔術以善守拙攻的哈沃德為核心，調配出以防守為基礎的贏球陣容，才能把哈沃德推上聯盟第一中鋒的位置，還讓魔術有再次衝冠的機會。

不只如此，這位防守見長的總教練，還擁有激發團隊戰力及調教明星球員的能耐，正適合給一直打得不慍不火的鵜鶘來個大改版。

翻開大范甘迪的履歷，他確實有抓權的習慣和說大話的毛病，不過這樣的大砲性格，也許更適合紐奧良這樣一個沒有什麼聲量的南方爵士港都。加上他總教練及總管的「雙能」背景，必然會將給管理階層帶來更多的建議，就算不被採用，但就是一種強勢的壓力。找大范甘迪來的人，也是以強勢著稱的前騎士總管葛里芬（David Griffin），兩人未來的合作，必然會有一堆四濺的火花。

溫良恭儉讓的鵜鶘，需要的就是大范甘迪這樣霸氣的總教練，而說到霸氣，大范甘迪日前才對全聯盟的對手發出警告：有了威廉森和亞當斯（Steven Adams）這兩大強力長人站上四五號位，從此沒人敢進來瞎搞。

有了威廉森(左)和亞當斯(右)這兩位禁區好手，而且他們個性也不像哈沃德那樣難搞，大范甘迪對鵜鶘的未來當然是有樂觀的本錢。 歐新社資料照片

鵜鶘內線的高度、速度、厚度和強度獲得補足，加上有了這樣大鳴大放的總教練替手下大將發聲，這兩大長人新一季在場上將會被激發更強的能量。至於身材纖瘦，球風相對溫和的英格倫（Brandon Ingram）、鮑爾（Lonzo Ball）及哈特（Josh Hart）等年輕球星，更需要像大范甘迪這種熱力四射的導師型人物，刺激他們成長到另一個層次。

也有人說，強勢的大范甘迪曾經在魔術和手下第一大將哈沃德處不好，或許這樣的將帥衝突會在鵜鶘重演。而先前在熱火也曾傳出歐尼爾對大范甘迪很感冒，即使歐尼爾後來出書澄清，那時並不是他逼走大范甘迪，而是大范甘迪和萊里對著幹，才導致最後辭職走人的結果。無論真相如何，還是可以看出大范甘迪就是個不定時的炸彈，在一個地方待久了就有可能炸鍋。

但若是權衡利弊得失，至少在大范甘迪接任前兩年的蜜月期，他強大的能量為鵜鶘帶來的效果仍應會是利多於弊。在對大范甘迪引起的不滿情緒累積到破表之前，他對球團及球員帶來的衝撞和活力，將會為鵜鶘快速打開另一個全新的格局。

這也非常適合得跟時間賽跑的鵜鶘，因為再不到五年的時間，他們就有可能得要再次失去自家狀元威廉森，就像失去戴維斯一樣。對於這樣的小市場球隊來說，樂透區新秀就是他們建隊奪冠的重要依憑，而在新秀合約走完，大市場球隊前來挖牆角之前，他們必須想辦法把握時間快速衝冠。像大范甘迪這樣有辦法快速將球隊的天賦兌現成戰績的總教練，確實是值得鵜鶘把未來這兩年賭在他身上。

再不到一個月就要開季，到時就來看看大范甘迪能不能一如預料為鵜鶘迅速地打起火花，讓球隊繳出應有的戰績表現，來兌現他們對球迷們的承諾了。