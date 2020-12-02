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NBA／若與三大球星組團爭冠 字母哥：我不當老大也可以
2屆MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），向記者坦言自己為了贏球，組團讓出老大的位置也沒有問題。
亞德托昆波連續兩季帶領密爾瓦基公鹿隊站上東區例行賽龍頭，可惜都無法在季後賽走遠，今年甚至在第二輪就止步，沮喪的他在受訪時表示：「如果詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和戴維斯（Anthony Davis）來密爾瓦基，我會欣然接受而且當老幾都可以，因為我現在只想贏球。」
字母哥認為「也許在我18、19歲的時候還不知道贏球需要什麼條件，但現在我25歲了，我想贏，只有拿下總冠軍才能讓我留名青史。」
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