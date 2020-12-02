快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／若與三大球星組團爭冠 字母哥：我不當老大也可以

聯合新聞網 / 綜合報導
亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），向記者坦言自己為了贏球，組團讓出老大的位置也沒有問題。 路透社
亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），向記者坦言自己為了贏球，組團讓出老大的位置也沒有問題。 路透社

2屆MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），向記者坦言自己為了贏球，組團讓出老大的位置也沒有問題。

亞德托昆波連續兩季帶領密爾瓦基公鹿隊站上東區例行賽龍頭，可惜都無法在季後賽走遠，今年甚至在第二輪就止步，沮喪的他在受訪時表示：「如果詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和戴維斯（Anthony Davis）來密爾瓦基，我會欣然接受而且當老幾都可以，因為我現在只想贏球。」

字母哥認為「也許在我18、19歲的時候還不知道贏球需要什麼條件，但現在我25歲了，我想贏，只有拿下總冠軍才能讓我留名青史。」

Giannis Antetokounmpo Kevin Durant Anthony Davis LeBron James

相關新聞

NBA／耶誕大戰組合公佈 詹姆斯對決唐西奇受矚目

2020-21年賽季將在台灣時間12月23日正式點燃戰火，緊接登場的就是耶誕大戰，而聯盟今天也正式公佈當日的對戰組合與賽程。 12月26日凌晨1點：鵜鶘VS熱火 12月26日凌晨3點30分：勇

NBA／若與三大球星組團爭冠 字母哥：我不當老大也可以

2屆MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），向記者坦言自己為了贏球，組團讓出老大的位置也沒有問題。 亞德托昆波連續兩季帶領密爾瓦基公鹿隊站上東區例行賽龍頭，可惜

NBA／很快會有重大決定 林書豪坦言回中國是選項

捨棄簽約中國CBA返美追求重回NBA機會，林書豪在各隊訓練營開始之際仍未傳出簽約消息，日前他在Instagram回應留言也透露近期有「重大決定」將宣佈。 由於中國媒體前陣子指出，老東家首鋼積極想

NBA／「有錢人變更有錢」 綠衫軍獲海瓦德交易特例引討論

海瓦德（Gordon Hayward）加入黃蜂最終改為透過先簽後換形式，這讓塞爾蒂克拿回打破聯盟紀錄的2850萬美元交易特例，有利於綠衫軍日後交易補強用途。 不少他隊高層人士對此結果顯然有些不滿

NBA／否認出馬招募哈登 杜蘭特斥媒體編故事

權威記者指證歷歷表示，哈登（James Harden）希望離開火箭，更鎖定好下一站要到籃網組3巨頭，且還跟雷霆時代老搭檔杜蘭特（Kevin Durant）有過討論，但如今當事人之一卻是矢口否認，認為這

NBA／杜蘭特狀態百分百 準備在籃網展開新旅程

杜蘭特（Kevin Durant）準備重返美國職籃NBA，並在布魯克林籃網展開新的旅程

NBA／教頭稱威廉森健康無虞 盼聯手亞當斯打出強硬球風

鵜鶘無疑上季復賽階段表現最令人失望球隊之一，其中超級新人威廉森（Zion Williamson）狀態更是低迷，甚至引起外界認為他疏忽訓練導致體能走樣，或者有未公開傷勢在身的猜測。 如今新賽季訓練

NBA／綠衫軍華克治療左膝 開季確定缺席

根據報導，塞爾蒂克核心控衛華克（Kemba Walker）在休賽季接受左膝幹細胞注射治療，並且進行長達12週的恢復訓練，他預估能在12月初恢復籃球相關活動，但後續傷勢復原狀況至少要等到明年1月才能重新

NBA／看好老搭檔強勢回歸 伊古達拉讚勇士補強到位

湯普森（Klay Thompson）阿基里斯腱撕裂導致新賽季報銷，不過勇士一連串補強動作還是得到舊將伊古達拉（Andre Iguodala）高度評價，他也預期柯瑞（Stephen Curry）與格林（

NBA／諾亞遭快艇釋出 美媒稱可能就此退休

快艇為簽回後衛傑克森（Reggie Jackson），計畫揮棄長人諾亞（Joakim Noah），《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就指出，諾亞很可能選擇退休。

NBA／火箭談判衛少交易曝新對象 名記稱曾經接觸騎士

搶在哈登（James Harden）爆出不希望續留火箭的重磅消息，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易傳聞停滯一段時間，先前謠傳對象像黃蜂已經選來小鮑爾（LaMelo Ball），而

NBA／快艇增強後場輪替 傑克森一年合約續留

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，傑克森（Reggie Jackson）將會以一年合約續留快艇。沃納羅斯基亦透露，傑克森預計會在球隊的後場輪替中扮演重要

熱門新聞

中職／網羅釋出名單再評估 獅隊已約陳鏞基、傅于剛談約

中職／旅外球員失敗案例多 已難成戰績萬靈丹

NBA／很快會有重大決定 林書豪坦言回中國是選項

NBA／被湖人交易不意外 射手格林：我早料到會如此

日職／羅德提前議約失敗 阪神加入搶陳偉殷

NBA／轉戰湖人有望先發 施羅德：減輕詹皇負擔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。