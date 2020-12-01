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NBA／敵不過疫情 雷霆政策轉彎改閉門打

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
雷霆最終決定新賽季確定「閉門」開戰，何時能迎接球迷回歸仍未知。 截圖自雷霆官方推特
雷霆最終決定新賽季確定「閉門」開戰，何時能迎接球迷回歸仍未知。 截圖自雷霆官方推特

上月曾宣布打算開放觀眾入場，雷霆隊的計畫仍因新冠肺炎疫情喊卡，球團今天宣布，以健康安全為第一優先，新賽季確定「閉門」開戰，何時能迎接球迷回歸仍未知。

按照雷霆上月公布的計畫，球團打算迎接球迷進場，相關配套措施包括座位之間的距離拉長到6呎（約183公分）、觀眾入場都要戴口罩、使用不須接觸的自動掃描門票機器等，整棟建築也將採取嚴格衛生措施。

不過開放球迷的計畫在新球季倒數前轉彎，雷霆今天發表聲明表示，經過數月和場館、奧克拉荷馬市、聯盟及當地醫療單位的協調討論下，球團仍決定謹慎行事，避免新冠肺炎疫情在社區中傳播，「因此，我們決定這季從閉門開始打起。」

雷霆球團也補充，接下來幾周都會持續監控疫情狀況，並進行一切需要的措施，為球員、教練、工作人員、媒體和轉播團隊打造安全環境，並希望球迷有朝一日能回歸。

NBA新賽季本月就登場，熱身賽台灣時間12日展開，正式賽季23日開始，每隊各將進行72場例行賽，完整賽程聯盟近日才會公布。

雷霆 NBA

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