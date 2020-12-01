NBA／被湖人交易不意外 射手格林：我早料到會如此

「聖堂射手」格林（Danny Green）去年與湖人簽下一紙2年合約，然而格林只待了一年就被交易，不過他透露身為角色球員，對於被當成交易籌碼早有心理準備。

日前洛杉磯湖人將格林交易至奧克拉荷馬雷霆隊，換取控球後衛施羅德(Dennis Schroder)，隨後雷霆再將格林輾轉送至76人隊，短時間內就換了2隊。

雖然不斷被當成球隊棋子，格林早就有心理準備，他表示回顧上季簽約前，即使是與湖人簽下兩年約，仍知道自己隨時都可能被交易，「我當下的感覺是，我懂，大家都變得更好，即使我跟湖人簽的是兩年約，當時我也覺得這並不會走到最後，尤其是像我們這些角色成員。」

湖人贏下了2020的總冠軍，然而攤開數據，格林的表現並不出色，總冠軍賽面對熱火的六場比賽三分命中率僅28.9%，尤其關鍵第五戰錯失大空檔三分球機會，更被外界認為是遭到湖人交易的最後一根稻草。