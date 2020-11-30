UBA／旅美7年 王律翔回台第一戰喊緊張

金華國中畢業後就赴美，旅美籃球小將王律翔因新冠肺炎疫情留台，成為中州科大即戰力，今天109學年UBA公開男一級初登場就攻下全隊最高17分，助隊以92：77壓下「地主」義守大學。

「人生第一場UBA，很緊張啊，也很興奮。」離開台灣7年，王律翔不曾感受HBL熱力，UBA也是今天才獻出初體驗，第一戰就留下勝利讓他笑開懷，「沒想到在台灣打球那麼嗨，又是他們主場！」

中州上學年打進台北小巨蛋，創下隊史最佳季軍成績，雖畢業外籍中鋒斑霸，但「蒙古軍團」白薩、沙鹿和蘇格爾仍在陣中，加上王律翔注入火力，今天全隊轟進11記三分球，外圍命中率遠勝33投僅5中的地主義守。

貢獻4記三分球的王律翔提到，第一次打UBA沒個人設定，「球隊優先，要我做什麼都可以，每場球都打好，打給家人、朋友看。」他笑著補充說，教練許智超允諾，7場比賽「贏一場放一天假」，相信全隊都會為放假努力拚戰。

上學年雖率隊締造最佳成績，許智超今年仍戰戰兢兢，他形容各隊今年戰力相當，堪稱「戰國時代」，一不小心就可能翻船，「一場一場來，大家都很強，就看誰能用的人比較多。」且今天雖過頭關，中州後場指揮官陳柏宏卻因膝傷提前退場，讓後續6戰增添不少變數。

第二階段扮演東道主的義守，前三節都和中州咬住比數，但第四節失守，教頭謝玉娟認為子弟兵壓力太大，今天外線沒能把握機會，調整不到位，不過中鋒呂威霆有扛起禁區任務，今天29分、16籃板演出讓她欣慰。