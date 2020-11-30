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NBA／塞爾蒂克明星前鋒海沃德 4年34億合約加盟黃蜂

中央社 / 夏洛特29日綜合外電報導

NBA夏洛特黃蜂今天宣布，球團已透過先簽後換交易，取得波士頓塞爾蒂克明星前鋒海沃德（Gordon Hayward）。他已簽下4年1億2000萬美元（約新台幣34億2811萬元）合約。

黃蜂除了簽下海沃德，也獲得一支2023年及一支2024年次輪選秀籤。塞爾蒂克則得到一支2022年受保護次輪選秀籤，並且創造出價值約3000萬美元、必須在明年內使用的交易特例。

黃蜂總管庫普恰克（Mitch Kupchak）發表聲明指出：「我們很興奮歡迎高登（海沃德）及他的家庭，加入黃蜂團隊及夏洛特。」

在2019至20年球季，黃蜂以23勝42敗成績，在東區排名第10，無緣季後賽。海沃德將成為黃蜂向前邁進的基石。

海沃德10年NBA生涯期間，包括為猶他爵士及塞爾蒂克效力時，平均每場拿下15.3分、4.4顆籃板及3.5次助攻，生涯命中率45.1%、三分球命中率36.6%、罰球命中率82.3%。

海沃德生涯出場29場季後賽，平均每場繳出15分、4.6顆籃板及2.9次助攻。

黃蜂 海沃德 塞爾蒂克

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