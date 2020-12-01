快艇爭冠被逼急了 最後一搏竟然愈補愈大洞
快艇「超級雙星」前鋒喬治、雷納德2021年夏天都可以成為自由球員，綽號「宇宙艇」這套陣容爭冠賞味期只剩一年。一旦快艇無法奪冠，甚至打不進總冠軍賽，明年夏天雷納德、喬治離開快艇機率非常高。
儘管上季西區季後賽第二輪快艇在七戰四勝系列賽1：3領先金塊情況下，意外被金塊打出三連勝逆襲，最終金塊4：3淘汰快艇，讓宇宙艇成了上季季後賽最大笑話。
笑歸笑，快艇超級雙星組合和滿滿天賦、陣容深度、強大鋒線仍是爭冠級別球隊。今年季外快艇放走板暴力凳前鋒哈瑞爾和擁有三分投射+防守出色前鋒格林，用沙米特交易換來活塞後衛肯納德，並在自由球員市場用兩年1900萬美元簽下伊巴卡，最後又撿來被黃蜂買斷的全能前鋒貝頓。
從天賦、個人能力看，快艇補的並不差。伊巴卡防守、身高、中遠距離投籃能力、作用、數據都更勝哈瑞爾。肯納德組織能力、實戰經驗和數據表現都比沙米特好上一個檔次。至於放走擁有紮實防守和三分能力大前鋒格林，其實快艇並不缺這種球員，派特森已經擺在板凳上發霉很久。
一旦快艇打小個陣容，伊巴卡搭檔超級雙星雷納德、喬治，鋒線更夢幻、更漂亮、更高大。別忘了快艇今年季外還用四年6400萬美元大手筆，每年1600萬年薪留下前鋒莫里斯。
但我是認為快艇季外愈補愈大洞，因為籃球從來都不是單純加法，快艇主力球員位置重疊性太高，功能性容易排擠，最終會讓球權陷入困境，教練也會心亂如麻。
快艇有幾個問題沒有處理好，愈補愈大洞原因在這裡
1、快艇真需要一名組織型後衛？
許多專業人士和艇迷都這麼看，我完全不這麼想。雷納德、喬治都是控球前鋒，自己能得分、單打，又擅長為隊友創造機會，拉開空間，從一對一、策應到創造空間，這兩名超級前鋒是聯盟排名前五出色小前鋒，都需要大量球權和戰術。
你以為快艇增添一名組織後衛就能解決快艇半場進攻和疏理節奏、打出更美妙團隊，那是只是推理。雷納德+喬治每場8.8次助攻，板凳後衛威廉斯每場5.6次助攻，貝佛利每場3.6次助攻，快艇根本沒有空間和球權、戰術再容納任何後衛。
快艇需要雷納德、喬治展現關鍵球能力和帶隊方式，並不是需要一名組織後衛，如果這兩個聯盟最頂級小前鋒都不擅長帶隊，都不能成就隊友和團隊，神仙難救。
2、快艇鋒線太過擁擠！
快艇現在主力鋒線人滿為患，中鋒祖巴茲，大前鋒伊巴卡，超級雙星雷納德、喬治，替補前鋒莫里斯、派特森，可以預見祖巴茲和派特森兩人上場時間和角色肯定要被削減。23歲祖巴茲是非常高效長人，他原本應該就要受到重用，但隨著小球流行，各隊狂打跑轟，重視速度和小個子攻防轉換，祖巴茲在快艇兩季都只能沾醬油上場。
今年快艇加入伊巴卡，再用令人驚訝高薪續約莫里斯，可以確定祖巴茲和派特森都沒有什角色和上場空間。
3、後衛四人輪換 教練卻難整合
快艇後場是貝佛利、肯納德、威廉斯三人輪換，如果傑克森留下，就是四人輪流。貝佛利場均3.6助攻，傑克森3.2助攻，肯納德4.1助攻，威廉斯5.6助攻，四名後衛傳球、個人能力都很出色，快艇陣容上真的什麼都不缺，缺的是教練整合能力和挖掘人才，以及領袖球星如何串連和帶動隊友，打好關鍵球，這才是快艇補不上也補不到的大腦。
快艇需要改變和補強的是智商和用人、格局，不是組織後衛，更不是天賦。
憑著超人天賦和黃金陣容，快艇仍是爭冠級別球隊，具有爭冠實力和陣容深度，但教練得會用人，球星必須要挺身而出，領袖更需要展現帶隊能力，這才是快艇變成宇宙艇最重要「DNA」。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言