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快艇爭冠被逼急了 最後一搏竟然愈補愈大洞

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
快艇在季後賽第二輪意外被金塊演出大逆轉，球季結束後兩位大將哈瑞爾和格林又跑掉，因此在雷納德、喬治可能合作的最後一季，快艇火速補進了伊巴卡、貝頓、肯納德三人。 美聯社資料照片
快艇在季後賽第二輪意外被金塊演出大逆轉，球季結束後兩位大將哈瑞爾和格林又跑掉，因此在雷納德、喬治可能合作的最後一季，快艇火速補進了伊巴卡、貝頓、肯納德三人。 美聯社資料照片

快艇「超級雙星」前鋒喬治雷納德2021年夏天都可以成為自由球員，綽號「宇宙艇」這套陣容爭冠賞味期只剩一年。一旦快艇無法奪冠，甚至打不進總冠軍賽，明年夏天雷納德、喬治離開快艇機率非常高。

儘管上季西區季後賽第二輪快艇在七戰四勝系列賽1：3領先金塊情況下，意外被金塊打出三連勝逆襲，最終金塊4：3淘汰快艇，讓宇宙艇成了上季季後賽最大笑話。

笑歸笑，快艇超級雙星組合和滿滿天賦、陣容深度、強大鋒線仍是爭冠級別球隊。今年季外快艇放走板暴力凳前鋒哈瑞爾和擁有三分投射+防守出色前鋒格林，用沙米特交易換來活塞後衛肯納德，並在自由球員市場用兩年1900萬美元簽下伊巴卡，最後又撿來被黃蜂買斷的全能前鋒貝頓。

哈瑞爾(左)和格林(右)雖然原本都只是快艇的板凳球員，但他們的上場時間都超過20分鐘，熟悉快艇戰術也都願意做苦工，兩人同時離開對快艇的衝擊不能說不大。 歐新社資料照片
哈瑞爾(左)和格林(右)雖然原本都只是快艇的板凳球員，但他們的上場時間都超過20分鐘，熟悉快艇戰術也都願意做苦工，兩人同時離開對快艇的衝擊不能說不大。 歐新社資料照片

從天賦、個人能力看，快艇補的並不差。伊巴卡防守、身高、中遠距離投籃能力、作用、數據都更勝哈瑞爾。肯納德組織能力、實戰經驗和數據表現都比沙米特好上一個檔次。至於放走擁有紮實防守和三分能力大前鋒格林，其實快艇並不缺這種球員，派特森已經擺在板凳上發霉很久。

一旦快艇打小個陣容，伊巴卡搭檔超級雙星雷納德、喬治，鋒線更夢幻、更漂亮、更高大。別忘了快艇今年季外還用四年6400萬美元大手筆，每年1600萬年薪留下前鋒莫里斯。

但我是認為快艇季外愈補愈大洞，因為籃球從來都不是單純加法，快艇主力球員位置重疊性太高，功能性容易排擠，最終會讓球權陷入困境，教練也會心亂如麻。

快艇有幾個問題沒有處理好，愈補愈大洞原因在這裡

1、快艇真需要一名組織型後衛？

許多專業人士和艇迷都這麼看，我完全不這麼想。雷納德、喬治都是控球前鋒，自己能得分、單打，又擅長為隊友創造機會，拉開空間，從一對一、策應到創造空間，這兩名超級前鋒是聯盟排名前五出色小前鋒，都需要大量球權和戰術。

你以為快艇增添一名組織後衛就能解決快艇半場進攻和疏理節奏、打出更美妙團隊，那是只是推理。雷納德+喬治每場8.8次助攻，板凳後衛威廉斯每場5.6次助攻，貝佛利每場3.6次助攻，快艇根本沒有空間和球權、戰術再容納任何後衛。

快艇需要雷納德、喬治展現關鍵球能力和帶隊方式，並不是需要一名組織後衛，如果這兩個聯盟最頂級小前鋒都不擅長帶隊，都不能成就隊友和團隊，神仙難救。

雷納德(右)與喬治(左)兩人本身單打能力極強，都需要大量球權，球隊實在不需要另外找組織型後衛來控球。 美聯社資料照片
雷納德(右)與喬治(左)兩人本身單打能力極強，都需要大量球權，球隊實在不需要另外找組織型後衛來控球。 美聯社資料照片

2、快艇鋒線太過擁擠！

快艇現在主力鋒線人滿為患，中鋒祖巴茲，大前鋒伊巴卡，超級雙星雷納德、喬治，替補前鋒莫里斯、派特森，可以預見祖巴茲和派特森兩人上場時間和角色肯定要被削減。23歲祖巴茲是非常高效長人，他原本應該就要受到重用，但隨著小球流行，各隊狂打跑轟，重視速度和小個子攻防轉換，祖巴茲在快艇兩季都只能沾醬油上場。

今年快艇加入伊巴卡，再用令人驚訝高薪續約莫里斯，可以確定祖巴茲和派特森都沒有什角色和上場空間。

快艇應該給年輕有潛力的祖巴茲(右)更多磨練機會，找來老將伊巴卡和續約莫里斯將會卡住祖巴茲的發展。 歐新社資料照片
快艇應該給年輕有潛力的祖巴茲(右)更多磨練機會，找來老將伊巴卡和續約莫里斯將會卡住祖巴茲的發展。 歐新社資料照片

3、後衛四人輪換 教練卻難整合

快艇後場是貝佛利、肯納德、威廉斯三人輪換，如果傑克森留下，就是四人輪流。貝佛利場均3.6助攻，傑克森3.2助攻，肯納德4.1助攻，威廉斯5.6助攻，四名後衛傳球、個人能力都很出色，快艇陣容上真的什麼都不缺，缺的是教練整合能力和挖掘人才，以及領袖球星如何串連和帶動隊友，打好關鍵球，這才是快艇補不上也補不到的大腦。

快艇需要改變和補強的是智商和用人、格局，不是組織後衛，更不是天賦。

快艇最需要是總教練魯能重新整合球隊，找出最適合雷納德和喬治的戰術，而不是再去找一堆知名的球員。 歐新社資料照片
快艇最需要是總教練魯能重新整合球隊，找出最適合雷納德和喬治的戰術，而不是再去找一堆知名的球員。 歐新社資料照片

憑著超人天賦和黃金陣容，快艇仍是爭冠級別球隊，具有爭冠實力和陣容深度，但教練得會用人，球星必須要挺身而出，領袖更需要展現帶隊能力，這才是快艇變成宇宙艇最重要「DNA」。

快艇 雷納德 喬治 伊巴卡

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