P聯盟／企業參訪、素人海選 攻城獅強化在地連結

加強在地連結，P聯盟新隊伍新竹攻城獅職業籃球隊前天先造訪新竹亞太美國學校今天再到全球知名觸控螢幕晶片領導廠商義隆電子公司進行企業參訪，人氣後衛高國豪還趁活動空檔突擊義隆電子辦公室與員工互動，製造少驚喜。

攻城獅前天由林力仁、潘冠翰、陳堅恩、李家瑞、高國豪代表球隊參與亞太美國學校首次舉辦的教育嘉年華，校方也為攻城獅球員準備一系列體驗活動，機器人社團同學特別展示由他們親自設計的投籃機器人，並邀請攻城獅球星們來場機器人大戰；攻城獅球星也與美國學校同學以球會友，特別是李家瑞與陳堅恩多次上演空中接力，用最熱血的灌籃美技滿足現場球迷。

攻城獅主控陳堅恩過去也是在美國學校長大，他認為同學們可以適性發展興趣，同時培養優異的雙語能力，對未來非常有幫助。

攻城獅今天再到義隆電子參訪，義隆電子明年1月24日的攻城獅賽事以企業包場方式力挺在地球隊，攻城獅主場場邊的LED圍欄也是由義隆電子友好企業聚積科技與國際知名的台達電子共同打造。

攻城獅球星今天一同走進竹科，了解「新竹工程師的日常」，義隆電子董事長葉儀皓親自導覽公司，更讓球星們進到實驗室近距離體驗精密的主動筆線測機，了解專業面板的檢測過程。