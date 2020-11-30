NBA／灌籃王遭撂倒後 報平安預告東山再起

前NBA灌籃大賽冠軍羅賓森（Nate Robinson）上周和網紅保羅（Jake Paul）對決拳擊擂台，卻遭保羅「KO」擊倒，所幸狀況無礙，他今天透過社群平台報告自己很「OK」，字裡行間還透露對擂台躍躍欲試。

羅賓森一連發出兩則文，第一則感謝外界關心，「我的教練、訓練員、粉絲和隊友們，我很感謝大家給我的支持，這並非我們想要的結果，但我很感謝有機會在這樣的大舞台出賽。」

第二則貼文，羅賓森在個人Instagram放滿10張照片，再次感謝過去隊友、對手的暖心支持，並特別感謝好兄弟賈奈特（Kevin Garnett）、畢比（Mike Bibby）、阿洛育（Carlos Arroyo）、威爾斯（Bonzi Wells）和羅斯（Malik Rose）。

「這代表了全世界，然後我們會再東山再起。」羅賓森最後的註解，看得出對擂台還沒死心；賽前就發推特替羅賓森加油打氣的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也不斷透過社群表達關心，成這場跨界對決插曲。