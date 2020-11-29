NBA／布萊恩、鄧肯 5月入名人堂

前NBA球員瑞德（Michael Redd）至今仍是公鹿隊史單場得分紀錄保持人，且也曾是2008年京奧「救贖隊」欽點的當家射手，他日前受訪透露，過去一度考慮加入騎士，且聲稱若有自己在，詹姆斯（LeBr

2020-11-29 14:42