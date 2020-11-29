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NBA／布萊恩、鄧肯 5月入名人堂
一月因空難驟逝的湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），沒意外和鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）進入2020年籃球名人堂名單，3人將在2021年5月的典禮正式進入名人堂，接受遲來的榮譽。
2020年籃球名人堂典禮原本今年8月就要舉行，但受新冠肺炎疫情影響，NBA今天才正式宣布，典禮延期到明年5月13日到15日。
小布、鄧肯和賈奈特合計入選48次明星賽、拿過11座NBA總冠軍，今年4月就已確定成為新一批名人堂成員。
和3位當代巨星一同入選名人堂的還包括WNBA球星卡欽斯（Tamika Catchings）、2度打下NBA總冠軍的教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）、女籃教練穆基（Baylor Kim Mulkey）、史蒂文斯（Barbara Stevens）和薩頓（Eddie Sutton）。
小布今年1月和女兒在直升機空難意外離世，薩頓也在今年5月底離開人世。
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