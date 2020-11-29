NBA／12月22日開打 球員本周起開始接受每日篩檢

根據美國職籃NBA聯盟發給各隊的健康暨安全守則，在2020-21球季於下個月開打前，球員從這個週末開始，每天接受新冠肺炎篩檢。

這份今天公布的指南，詳細列出新球季的相關規範，內容包括訓練營下週展開、熱身賽12月11日開始、球季將於12月22日開打。

NBA上季一度因為疫情而在3月暫停，最終在聯盟位於佛州奧蘭多設立的「泡泡」隔離園區中復賽並打完剩餘賽事。本季賽程將縮減為每隊打72場例行賽的規模，比賽將不開放球迷進場觀賽。

聯盟未來幾天將公布新球季的賽程表。

30日開始的球員個別訓練將是自發性的，12月1日到5日開始有球隊安排的個別訓練，12月6日到10日則是團體訓練。

在指南的關鍵規定中，並未提到可能導致NBA球季暫停的標準。

篩檢呈陽性反應者，可在首次驗到陽性反應、出現症狀的10天以上，或是間隔至少24小時兩度採驗結果成陰性反性後，可以回到工作崗位。

任何篩檢結果呈陽性反應的球員，即便沒有出現症狀，也必須等待10天，接著在監控下個別訓練2天，之後才能歸隊。

聯盟將建立匿名管道，供人檢舉可能違反健康守則者，這個作法在奧蘭多「泡泡」隔離園區中已經用過。

在造訪全國各地場館時，球隊移動時的相關人數上限將限制在包括17名球員在內的45人。