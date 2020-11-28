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NBA／感謝給予先發機會 麥基發文告別湖人

聯合新聞網 / 綜合報導
新賽季將加入克里夫蘭騎士的麥基(JaVale McGee)，IG發文感謝湖人。 美聯社
新賽季將加入克里夫蘭騎士的麥基(JaVale McGee)，IG發文感謝湖人。 美聯社

睽違10年奪下NBA總冠軍的洛杉磯湖人，休賽季補強動作頻頻，為了網羅前暴龍明星中鋒小加索(Marc Gasol)，湖人將陣中32歲老將麥基(JaVale McGee)交易到克里夫蘭騎士以騰出球員空間，而今(28)日麥基也發文感謝湖人願意給予先發機會，並期待能將冠軍經驗帶到騎士。

雖然效力湖人僅短短兩年時光，不過麥基依然在Instagram上真誠寫下：「我想感謝湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)和老闆巴斯(Jeanie Buss)，讓我在過去兩年有這個機會成為這支冠軍隊伍的先發中鋒，我們曾經訂下了冠軍目標，最終也達成了。」

對於即將加入新東家騎士，麥基也興奮提到：「很高興即將展開這趟騎士之旅，我已等不及將我的能力及奪冠經驗帶到克里夫蘭，球迷將會感到非常自豪，三屆NBA總冠軍將會席捲而來！」

去年賽季麥基出賽68場，場均攻下6.6分、5.7籃板及1.4火鍋，成為湖人重要禁區戰力，加入年輕球員為主的騎士陣容，麥基將與佐蒙德(Andre Drummond)、勒夫(Kevin Love)組成豪華內線三塔。

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