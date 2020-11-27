UBA／前達欣隊友另類對決 陳子威讚中原有張智峰球風

過去曾一同披上達欣戰袍在SBL征戰的陳子威、范耿祥、張智峰與蔡峻銘，今天在UBA公開男一級賽場上，以教練身份分別率領政治大學與中原大學交鋒，儘管最終政大以84：69拿下第6勝，繼續穩居戰績龍頭，但陳子威與范耿祥也直言中原在張智峰與蔡峻銘領軍下，未來將會成為難纏對手。

政大教練團成員中的陳子威與范耿祥，過去都曾是SBL達欣球員，其中范耿祥更是達欣回歸甲組前的末代執行教練，當時他的教練團成員中就包含目前領軍中原的張智峰與蔡峻銘，也讓今天的政大與中原大學之戰，成為另類達欣前隊友對決。

本學年被認為具有冠軍相的政大，在今天與中原之戰也打得相當辛苦，上半場打完僅有7分領先，還在第三節一度被追平，不過末節政大穩住陣腳拉出單節25：15的攻勢，以15分差距帶走勝利，成為預賽第一階段唯一一支拿下6勝的球隊。

儘管政大拿下對戰勝利，但總教練陳子威仍是誇讚中原教練張智峰的執教功力，「我覺得他正在做對的事情，他們的球員展現非常好的態度，並且繼承他堅持到底的球風，我認為過幾年他們肯定會變成非常難打的球隊。」