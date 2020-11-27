快訊

國民阿嬤的藝界人生：台語片時代的「最佳女主角」

UBA／前達欣隊友另類對決 陳子威讚中原有張智峰球風

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
張智峰目前執教中原大學。圖／大專體總提供
張智峰目前執教中原大學。圖／大專體總提供

過去曾一同披上達欣戰袍在SBL征戰的陳子威、范耿祥張智峰與蔡峻銘，今天在UBA公開男一級賽場上，以教練身份分別率領政治大學與中原大學交鋒，儘管最終政大以84：69拿下第6勝，繼續穩居戰績龍頭，但陳子威與范耿祥也直言中原在張智峰與蔡峻銘領軍下，未來將會成為難纏對手。

政大教練團成員中的陳子威與范耿祥，過去都曾是SBL達欣球員，其中范耿祥更是達欣回歸甲組前的末代執行教練，當時他的教練團成員中就包含目前領軍中原的張智峰與蔡峻銘，也讓今天的政大與中原大學之戰，成為另類達欣前隊友對決。

本學年被認為具有冠軍相的政大，在今天與中原之戰也打得相當辛苦，上半場打完僅有7分領先，還在第三節一度被追平，不過末節政大穩住陣腳拉出單節25：15的攻勢，以15分差距帶走勝利，成為預賽第一階段唯一一支拿下6勝的球隊。

儘管政大拿下對戰勝利，但總教練陳子威仍是誇讚中原教練張智峰的執教功力，「我覺得他正在做對的事情，他們的球員展現非常好的態度，並且繼承他堅持到底的球風，我認為過幾年他們肯定會變成非常難打的球隊。」

而政大助理教練范耿祥也表示，中原球員身上確實都能看到張智峰過去打球時的影子，「不僅防守兇悍，還每個人都能跑、能投外線，體能更是維持高檔水準，相信他們球員應該是蠻辛苦的。」

陳子威領軍的政大是本學年冠軍熱門。圖／大專體總提供
陳子威領軍的政大是本學年冠軍熱門。圖／大專體總提供

范耿祥 張智峰 達欣

延伸閱讀

UBA／缺林俊吉球隊失速 健行奪第5勝卻笑不出來

UBA／改姿勢後三分球開竅 北市大梁予綸轟倒台藝大

UBA／龍頭之爭 政大雙雄壓下國體

UBA／劉光尚精進跳投 中原成黑馬

相關新聞

UBA／缺林俊吉球隊失速 健行奪第5勝卻笑不出來

衛冕軍健行科大在上學年主控林俊吉、外籍生石博恩轉戰職業聯賽P聯盟後，這次UBA公開男一級預賽第一階段打得跌跌撞撞，在今天...

UBA／改姿勢後三分球開竅 北市大梁予綸轟倒台藝大

繼昨天繳出「雙20」幫助球隊擊退中原大學後，北市大學大二中鋒梁予綸今天再展現改姿勢後苦練多時的三分球能力，單場投進兩顆三...

P-League+來襲！職業運動的經營門道與本事

台灣新職業籃球聯盟P-League+即將於年底正式登場，並分別在新竹、台北、台中等地舉辦熱身賽，6場下來吸引大量觀眾進場，媒體端也出現許多評論與追蹤報導。

UBA／前達欣隊友另類對決 陳子威讚中原有張智峰球風

過去曾一同披上達欣戰袍在SBL征戰的陳子威、范耿祥、張智峰與蔡峻銘，今天在UBA公開男一級賽場上，以教練身份分別率領政治...

SBL／新賽季下周六開打 廢除「李家慷條款」

第18季SBL在昨天舉行領隊會議，並公告5支球隊球員名單與新賽季賽程，其中12月5日的開幕日將上演上季總冠軍賽戲碼由台啤...

UBA／龍頭之爭 政大雙雄壓下國體

UBA公開男一級預賽第一階段戰績領先的政治大學與國立體大在昨天交鋒，前幾場比賽都將對手得分壓制在50分以內的國體，昨天雖...

P聯盟／左手怪傑狠投抵台 攻城獅盼其成進攻利刃

國內職籃P聯盟（P. League+）新軍新竹攻城獅隊首名洋將在今天抵台，過去曾在NBA夏季聯賽效力金州勇士隊的拉東特．...

UBA／心疼谷毛唯嘉被操到死 高錦瑋提前復出

看著隊友谷毛唯嘉想休息都沒得休，讓UBA健行科大控衛高錦瑋再也忍不下去，今天他主動表態要出賽，上場28分鐘拿下7分、7助...

SBL／新賽季12月5日開打 台銀前兩周恐無洋將坐鎮

SBL在今天舉行第18季球團會議，敲定新賽季賽程以及球員名單，開幕戰將於12月5日在新莊體育館開打，首日就將上演上季冠軍...

SBL／陳順詳球衣周六退休 前隊友們現身獻祝福

身為SBL開朝元老的台銀射手陳順詳在6月宣布傳出將高掛球鞋後，球隊也將在本周六為他舉行球衣退休儀式，將他的球衣與SBL第...

UBA／止敗拿百勝 健行先不談3連霸

UBA公開男一級衛冕軍健行科大昨天對決北市大學，在主控谷毛唯嘉21分、9籃板、5助攻、4抄截領軍下，以86：59中止2連...

UBA／每場休息不到6分鐘 谷毛唯嘉堪稱健行鐵人

受到傷兵潮影響，衛冕軍健行科大今年UBA起步顯得有些蹣跚，也讓主控谷毛唯嘉成後場唯一依靠，今天他出賽36分鐘，攻下全場最...

熱門新聞

中職／陳禹勳道別隊友引郭俊麟回覆 劉時豪將披龍袍？

林書豪的下一站 北京或紐約、還是台北？

中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

回顧馬拉度納風流情史 傳「整容」討好女友終被拒門外

中職／有信心修好王玉譜 葉君璋說明挑這4人原因

MLB／47歲鈴木一朗再進化 投球球速變快了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。