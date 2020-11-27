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NBA／願意續留卻被擺一道 魔獸退光前湖人隊友IG

聯合新聞網 / 綜合報導
路透
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前明星中鋒「魔獸」哈沃德(Dwight Howard)本季加入洛杉磯湖人後表現回春，原有意續留衛冕軍的他，不料雙方卻出現溝通失誤，因而讓哈沃德轉戰東區費城76人，但日前才發文感謝湖人球團的他，今(27)日卻被發現退光了前洛城隊友的Instagram追蹤，讓大家看得一頭霧水。

在自由市場開始第一天，哈沃德原以為湖人將開給他1年300萬的合約，並在推特上公告自己回歸湖人，不過球團方面認為這並不是正式報價，且已告知哈沃德的經紀團隊需向上級回報再做正式報價，而魔獸隨即刪除推文，並耐心等待一個小時後湖人依舊毫無動靜，隨即在明星中鋒安比德(Joel Embiid)強力招募下，哈沃德才以老將合約投入76人懷抱。

被湖人擺一道後，哈沃德還是在Instagram上發文感謝湖人讓他得以延續職業生涯：「我很感謝洛杉磯，也很榮幸能夠回來這裡奪下總冠軍，非常感謝巴斯(Buss)家族、藍比斯(Rambis)家族、總管佩林卡(Rob Pelinka)及整個湖人球團，我愛你們，感謝你們一直以來的支持著湖人，上個賽季是充滿情緒的一年，我們克服許多困難奪下總冠軍，創造了許多美好回憶，我們永遠是冠軍。」

而在發文幾天後，哈沃德的Instagram被網友發現不僅刪除前湖人隊友的追蹤，甚至僅留下包含女友庫珀(Te'a Cooper)在內的4位追蹤者，如此突如其來的舉動也讓外界霧裡看花。

哈沃德 Dwight Howard 湖人

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