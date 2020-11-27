林書豪的下一站 北京或紐約、還是台北？

NBA30隊球員名單即將封關，12月1日季前訓練營就要開啟，一心重返NBA華裔前NBA球星林書豪尚未找到新東家。目前看來林書豪想要重返NBA機率微乎其微，各隊剩下的就是底薪或打工合約，底薪合約不是部分保障就是沒有保障，基本上也都很難進入輪換。林書豪現在重返NBA最大可能就是籃網早有默契保留一個底薪名額給他，其中很大關鍵就是籃網想要擁有一個華人元素。

32歲林書豪離開NBA一年，上季效力大陸CBA職籃北京首鋼，場均22.3分、5.6籃板、5.6助攻，是一名合格洋將和出色組織者，功能全面、組織帶動力強，跟一般得分型後衛洋將不同。

通常像林書豪這種年紀，受過重大傷病，又不在NBA雷達一年以上，想要重返NBA除非展現驚人實力和表現，否則即使拿到NBA底薪合約，也很難在NBA重新進入任何一支球隊輪換陣容。

林書豪未來動向最有可能就是以下兩個

1、繼續等待NBA球隊召喚。從NBA季前訓練營、熱身賽到12月23日開打，各隊還會有篩選、汰換和傷病，依舊還有補人空間。林書豪仍是一名合格NBA球員，適合替補，功能全能，他拿老將底薪佔一個名額，做為球隊第三後衛還是有足夠實力和作。

只是這種等待往往遙遙無期，自我訓練和強度、狀況也會受到影響，另外且經紀人也要非常夠力。林書豪這把年紀和傷病史已經不可能再去NBA發展聯盟打球、磨經驗、等機會。

過去幾個月大陸媒體爆料或美國媒體報導指出林書豪有爭冠級別球隊對他很有興趣，都是瞎說，在美國NBA球員季外季前一起練球、打野球、鬥牛、共同訓練比比皆是，目的是保持個人體能狀況，他們都是舊識和朋友。但要談簽約、打球，仍需要經紀團隊實力和相當人脈。

2、重返CBA。以林書豪實力和上季在北京首鋼表現，他回CBA效力仍是最好選項，他是一名擅長組織和帶動團隊、幫助隊友的控球後衛，不只是一名爆量得分後衛，因此除了需要林書豪的北京首鋼，應該還有1-2支球隊是林書豪願意加入的球隊。

林書豪重返CBA年薪至少200萬美元以上，加上代言、活動、廣告，一年總收入可能有兩倍年薪，林書豪還有2-3年可以打打出高水平籃球，他也不可能一整年都不再打比賽，回CBA享受競爭和籃球是最好決定。

北京首鋼非常希望龍找回林書豪，力勸他放棄NBA夢想。 新華社

其實像林書豪這種等級和年紀NBA球員，想要在NBA拿一分保障底薪，進入主要輪換的球員很多，除了個人實力和經紀人關係，另外一個很重要就是功能性得超強。

比如：像39歲前公鹿三分神射手考佛，就是有一手驚人三分球實力，另外就是灰狼29歲後衛奈皮爾，上季場均還有10.3分、4.7助攻表現，他們都還沒有找到下家，兩人等的也就是一分底薪合約，還未必會有保障。

林書豪擅組織、攻守均衡，就功能性和球路特色來說並不討喜。在NBA打替補和角色球員首重功能性，愈出色愈引人注意愈能得到關注，林書豪球路打法太過全面，反而不容易凸顯他的特色和重要性。

林書豪(左)重視團隊、攻守能力均衡，但缺乏個人特色，不容易吸引現在NBA球隊的興趣。 歐新社資料照片

未來一、兩年林書豪回到CBA打得不快樂，或者已經無法幫助球隊取得突破，甚至沒辦法繼續打出20分、5籃板、5助攻以上表現，林書豪最終來台打球不是沒有可能。