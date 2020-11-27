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東北季風南下低溫17度 吳德榮：北台灣濕冷一整周

繼承父親優良基因 沙波尼斯的全明星奮鬥史

聯合新聞網 / 林文
小沙波尼斯(左)頂著父親老沙波尼斯(右)是前拓荒者球星的光環，生涯首季在雷霆的表現卻讓人覺得失望，但他來到溜馬後逐年穩定進步，現已成為球隊的重要戰將。 2019-20 Panini球員卡
小沙波尼斯(左)頂著父親老沙波尼斯(右)是前拓荒者球星的光環，生涯首季在雷霆的表現卻讓人覺得失望，但他來到溜馬後逐年穩定進步，現已成為球隊的重要戰將。 2019-20 Panini球員卡

近日因為各隊的交易案，轉隊謠言，選秀會逼近等等，讓休賽季的NBA再度熱鬧起來。先前傳聞溜馬傳出和歐拉迪波(Victor Oladipo)續約洽談破局、以及中鋒透納(Myles Turner)兩人都有可能成為球隊交易籌碼，不過截至自由市場開市以來倒是溜馬高層還沒有實際補強操作。

這批溜馬陣容的團隊戰力雖然不比強化版公鹿，東區冠軍熱火，但在東區他們卻低調地展現出不俗戰力，近三年排名第五，第四，連續五年闖進季後賽，即便星度不高，但也出產了兩位在溜馬培養出的明星球員。 除了2018-19連兩季入選的球隊一哥歐拉迪波之外，今年幫助球隊扛起內線重責，打出生涯年的沙波尼斯(Domantas Sabonis)更是首度榮獲全明星入選的肯定。

背負著名將之後的壓力 與錯誤的定位配置

身為名將之後的沙波尼斯，從踏入聯盟起自然背負很多期待，菜鳥年在雷霆出賽81場例行賽，有66場先發。球團看重沙波尼斯的未來性，給予他發揮的空間，但是對於沙波尼斯來說卻是個不順暢的生涯開端。

當時雷霆禁區人手濟濟，亞當斯(Steven Adams)、吉布森(Taj Gibson)、柯利森(Nick Collison)，個個經驗都比沙波尼斯豐富，加上陣中缺乏能拉開空間、投外線的大個，教練團就賦予沙波尼斯作為時下流行延伸四號位的角色，讓他主要面框攻擊、投射等等來拉開內線空間。

沙波尼斯首年季賽上場時間20.1分鐘以39.9%的命中率拿下5.9分3.6籃板1助攻，附帶三分球32.1%的命中率。顯然地，這是無法匹配他先發角色的慘澹成績單，且進攻佔比高達三成以上來自於外圍的接球投籃，這和現今沙波尼斯攪和能力一流的硬派球風大相逕庭。

沙波尼斯其實最早是被魔術在2016年第一輪第11順位選中，但魔術馬上就將他跟歐拉迪波、伊利亞索瓦送到雷霆去換伊巴卡。 歐新社資料照片
沙波尼斯其實最早是被魔術在2016年第一輪第11順位選中，但魔術馬上就將他跟歐拉迪波、伊利亞索瓦送到雷霆去換伊巴卡。 歐新社資料照片

全新的定位與體系的不適應讓沙波尼斯在新人年越打越悶，即便前面有著前輩們可以學習，是新人伴隨成長的理想情境，但雷霆沒有將沙波尼斯擺在他適當的位置去培養，差點就埋沒了一個富有天賦的20歲小夥子。

喬治交易案 成為他的生涯轉捩點

雷霆與溜馬2017年夏天的喬治(Paul George)交易案，當時看起來是各取所需，回頭想想，喬治早已遠走高飛回到加州，而溜馬卻換來當家台柱歐拉迪波、沙波尼斯至今。

2018年來到溜馬的第一個球季，二年級生沙波尼斯的定位是回到板凳席由替補出發，讓他所面臨的關注壓力降低許多。即便上場時間與新人年相比只多了4分鐘，但整體數據卻是翻倍成長至平均11.6分7.7籃板2助攻，且投籃命中率大幅上修到51%。

教練團在沒有刻意讓沙波斯尼大量出賽的情況下，調整了他的定位與打法，就讓他原本就善於在禁區討生活的打法逐漸綻放，拯救了一位繼續待在雷霆可能會面臨嚴重撞牆期的潛力新人。

雷霆過去是衛斯特布魯克的球隊，基本上不適合跟歐拉迪波(中)搭配，而當時雷霆禁區也是人滿為患，沙波尼斯(右)更沒有發揮空間，一年之後兩人又一起被送到溜馬換喬治，這就是非常適合他們的球隊。 歐新社資料照片
雷霆過去是衛斯特布魯克的球隊，基本上不適合跟歐拉迪波(中)搭配，而當時雷霆禁區也是人滿為患，沙波尼斯(右)更沒有發揮空間，一年之後兩人又一起被送到溜馬換喬治，這就是非常適合他們的球隊。 歐新社資料照片

沙波尼斯從替補培養起 成功絕非偶然

身高6呎11吋的沙波尼斯雖然沒有他老爸7呎3吋的厚實身材，但對抗性，禁區腳步與解讀球賽的智商可謂承襲乃父之風。沙波尼斯接連兩年接替溜馬出賽74場例行賽，超過八成三都是替補出賽，個人表現卻是不斷攀升，不必局限於外圍等球的框架，沙波尼斯可以在油漆區攪和，居中策應，擋人掩護，同時防守端鞏固籃板的能力也同步升級。

2019賽季，沙波尼斯的出賽時間和前一年幾乎相同在24分鐘左右，仍持續成長至14.1分9.3籃板2.9助攻，且投籃命中率創下59%生涯新高，至此已沒有人懷疑他的硬漢形象。今年賽季沙波尼斯首度拔擢到固定先發，在球隊傷兵滿營下捍衛起球隊勝負，學習更多策應傳球的思維，在他背框時能給小球給空切或遠邊埋伏隊友，進步的視野與傳導，頗有父親當年的味道。

沙波尼斯從苦工長人起，他基本紮實的掩護功夫與落位下沉觀念，幫助他有更多機會衝擊籃框，甚至做到中路跟進後，再分球至兩翼的外圍進攻，多面向的嘗試開發，讓沙波尼斯獲得教練團更多的信賴。沙波尼斯例行賽上場時間首度破30大關，34.8分鐘內以54%投籃命中率繳出18.5分12.4籃板，以及令人驚豔的5次助攻，更屢次上演過大三元，個人效率值高達20.72，輔以球隊戰績的背書，也讓他順利體驗生涯頭一遭的全明星賽。

在溜馬的刻意栽培下，沙巴尼斯(左)的進步是非常明顯，連續兩季得分與籃板都有25%以上的增幅，而且防守攻力也日益成長。 歐新社資料照片
在溜馬的刻意栽培下，沙巴尼斯(左)的進步是非常明顯，連續兩季得分與籃板都有25%以上的增幅，而且防守攻力也日益成長。 歐新社資料照片

以上足以顯示溜馬球團對沙波尼斯前兩季的打底培養成功，年僅24歲的沙波尼斯成長曲線依舊向上攀升當中。

繼承父親血脈的籃球意志 沙波尼斯要走出自己的路

老沙波尼斯從1988年奧運上擊垮美國隊一戰成名，早已名滿歐洲的他，在1985年被拓荒者選中後，卻因21歲不符當時規定被取消資格，直至31歲才登陸北美，在聯盟闖蕩八個賽季，他的球技全面，能低位單打，鉤射，能投外線，擁有優異的傳球視野與手法，與肌肉棒子打法的美式球風有著截然不同的殺傷力，同時也是享譽國際籃壇的一代傳奇中鋒。

小沙波尼斯卻從錯誤的陣容配置中做為生涯起步，換了球隊換了心境的重新開始，讓他從藍領苦力穩定邁向球隊不可或缺的明星前鋒。身披與父親同樣的11號戰袍，流著相同血液的籃球精神傳承，沙波尼斯今天能夠被看見，絕不僅只是因他是傳奇球星之子。

他具備強悍對抗性與不俗體能的特點在禁區討生活，防守端也以優秀的護框能力加持，此外他也正蛻變出高位策應、傳導能力的組織意識，他正逐漸成為如父親一般的全能長人卻帶有自己的特質。再給沙波尼斯一些時間走下去，或許未來我們會看到代表沙波尼斯家族的另一名偉大球星誕生。

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