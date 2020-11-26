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NBA／與喬丹能否成戰 球爸開出驚人條件

聯合新聞網 / 綜合報導
球爸宣稱除非拿出兩億美元，否則他將不會與小兒子東家老闆、名人堂球星喬丹(Michael Jordan)一對一單挑。 歐新社
球爸宣稱除非拿出兩億美元，否則他將不會與小兒子東家老闆、名人堂球星喬丹(Michael Jordan)一對一單挑。 歐新社

隨著小兒子球弟(Lamelo Ball)在2020選秀會中以探花之姿加入夏洛特黃蜂，又點燃了球爸(Lavar Ball)的大砲個性，近日球爸再度語出驚人，宣稱除非拿出兩億美元，否則他將不會與小兒子東家老闆、名人堂球星喬丹(Michael Jordan)一對一單挑。

在接受TMZ採訪中，當被問到如果有機會能與喬丹來場一對一單挑時，球爸相當不以為然表示：「想要讓我跟喬丹單挑，沒問題，那就給兩億美元吧，這樣我才會選擇與他一較高下。」，球爸也充滿信心表示，自己有十足把握能夠擊敗被稱作為最偉大籃球員的喬丹。

但早在2017年時，球爸就已嗆聲自己能夠擊敗喬丹，不過大多數人並不以為意，認為球爸只是在營銷自己，想藉著蹭喬丹助長當時被選為榜眼的大兒子聲勢，對於炒作新聞熱度，喬丹恐真不及總是在營銷自己的球爸。

雖然自身球技無法比肩喬丹，不過兩位親生兒子可沒有給老爸丟臉，隨著小兒子球弟以探花之姿在選秀會上翠屏中選，與球哥成為史上第一對在前3順位加入NBA的兄弟檔，兄弟倆也有機會在新賽季正面對決。

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