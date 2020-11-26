2021又是選秀大年 200公分控球康寧漢預約狀元

NBA近年來小球戰術大行其道，讓多功能的翼鋒球員成為當代顯學，像伊古達拉、柯文頓這種球員永遠不愁沒人要。但2020年NBA選秀會中偏偏這類好手不多，前35人中只有6個此型選手，數量只有四五號位的一半。不過沒關係，明年的選秀會中將有一堆翼鋒好料，其中最受矚目的天生好手，已經被眾家選秀專家公認，就是可以打三個位置的康寧漢。

6呎7吋的康寧漢（Cade Cunningham）職司控球，擁有7呎的臂展，絕佳的傳球視野，和優美的出手動作，已經是NBA的即戰力。康寧漢在高一就已經有6呎5吋，卻被許多選秀網站認為他甚至不是同齡選手中的前二十名。為了尋求進步，他高二時轉到美國高中第一籃球明校，佛州的蒙特威迪學院（Mountverde Academy）。這球隊有多恐怖？他們連續第四年奪得全美冠軍，上個賽季25戰全勝，每場比賽平均虐殺對手39分，其傑出校友有灰狼的羅素、76人的西蒙斯和安比德、尼克的巴瑞特等等，年年都送四五位好手進NCAA一級名校。康寧漢從德州的達拉斯遠赴佛州打球，就是為了要在如同少林十八銅人陣的蒙特威迪校隊中打到先發，更要讓NBA球探們看到他的身手。

康寧漢在高二成為大主將，高三時雖然隊上人才濟濟，五星級的高手比比皆是，依舊以13.9分和6.4次助攻高居團隊榜首，也可以抓4.2個籃板，防守時又能從一號守到五號位，全面性的身手讓NCAA所有教練都流口水。其中向來以一年就跑策略著稱的肯德基大學卡利帕里教練更是積極，只是他少算一步，居然被奧克拉荷馬州立大學捷足先登，因為他沒請康寧漢的哥哥卡能（Cannen Cunningham）當助理教練。當奧州大教練波因頓（Mike Boynton）在2019年就超前部署，找來原任圖蘭大學影像分析員的卡能當助理教練時，其他大學的總教練紛紛搥胸頓足，心想：「我怎麼沒想到這招？」果不其然，康寧漢宣布將投入牛仔隊，當塞爾蒂克第六人史瑪特的學弟。「我真的有考慮過其他學校喔，」康寧漢這樣表示，「但血還是濃於水啊。」

不過今年六月，NCAA丟出一枚震撼彈，因為前副總教練伊文斯（Lamont Evans）的招生醜聞，奧州大被禁止參加本季的各項季後賽。消息一出，當初沒挖到康寧漢的各大學都蠢蠢欲動，甚至有人預測他會走上球弟（LaMelo Ball）和漢普頓（R.J. Hampton）的路，先投入次級職業聯盟一年，再進NBA。但康寧漢馬上出來打破謠言，在自己的推特上貼出一則影片，外加一段文字：『忠貞。不是說說而已。是要力行。那是和你的同伴在一起，越艱難的情形越要挺身而出，對相信你的人回以信任。這才是承諾。我的忠誠此刻無以為甚。我的承諾，就在清水鎮（奧州大所在地）。

康寧漢推特

充滿感激的波因頓說：「這顯示康寧頓的與眾不同。這孩子相信他不需要隨眾人起舞，不管別人怎麼說，他都會做他覺得最適合的選擇。承諾和忠貞，對他來說，可不是說說而已。」波因頓從康寧漢高一起就不斷地接觸，雖然他也承認卡能是他能在康寧頓爭奪戰中勝出的主因，但這三年所建立起的信任關係，讓康寧頓相信奧州大是最適合他的地方。再說，看看前狀元西蒙斯和佛爾茲的例子，這兩人分別在LSU和華盛頓大學時期也沒打過季後賽，但絲毫不影響他們的行情。用功利主義的角度來看，這步棋下得極為高明，既不打壞價碼，也可以給自己添加忠貞的光芒，何樂不為？

從康寧漢高中時期的表現來看，他簡直像是當年的一分錢哈德威（Penny Hardaway）和飛人希爾（Grant Hill）的綜合體。擁有一雙寬肩的康寧漢，在快攻完成上籃的能力，猶如18歲時的詹皇，外線的穩定度遠超過學長西蒙斯，更棒的是他的傳球能力。從快攻時的showtime傳球，到半場進攻的擋拆傳球視野。絕佳的運球能力，使他能輕易完成大半場對角傳球和切底線後傳另一側底線，超年齡的高籃球IQ，讓他能在擋拆時吸引防守者貼近，進而製造機會給長人攻擊籃框。

哈達威(左)和希爾(右)在受傷之前，都是全能型的得分好手，而且各有特色，康寧漢同時有他們兩人的優點，前途真是不可限量。 1994-95 Topps Finest Mystery 球員卡

NBA自哈達威之後，就沒出過超過6呎6吋的明星級控球員（詹皇不算），這種違反人體工學的錯異並置，才是讓球迷仰嘆其球技神妙之處。當我們看到6呎9吋的魔術強森能指東殺西地傳球，5呎9吋的內特羅賓森能灌爆籃框，才能大嘆有為者當如是。身為一個球迷，我真想看到康寧漢成為下一個高控衛的指標，彌補我們太早失去一分錢的傷痛。