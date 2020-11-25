NBA／一度嫖到命危 前湖人球員歐登拍紀錄片要透露真相

縱橫NBA14年，前湖人最佳第六人現年41歲的歐登(Lamar Odom)，曾與布萊恩(Kobe Bryant)合作於2009、2010年為湖人奪下二連霸，成就生涯亮點，但在場外經歷與卡戴珊（Khloe Kardashian）失敗婚姻，以及2015年因嫖妓嗑藥差點命危，在鬼門關前走一回的悲慘人生，讓他臭名在外，如今改頭換面的他將自己人生拍攝紀錄片，包括好友保羅(Chris Paul)、韋德(Dwyane Wade)、亞瑞查(Trevor Ariza)及湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)等人都將入鏡，「我決定透過紀錄片說出我自己的真相。」

「我一生中可能沒有太多次做出最好的決定，但肯定是受到我所處環境影響的結果。」歐登感慨萬千的說：「我決定透過紀錄片的方式，使人們更加深入了解我不平凡的人生，並真正了解到歐登是誰？也希望我的故事能夠激勵他人。」

歐登有著艱難的童年時期，父親因吸毒入獄、母親則因癌症過世，在充斥著滿是負面行為的生活中，歐登沒有因此意志消沉，不但一步一步成為當地家喻戶曉的籃球明星，更是成功打進NBA這座籃球之巔，隨後與湖人奪冠更是歐登職業生涯精彩時刻，還曾奪下最佳第六人獎項的肯定。

不過，在退休後，與名媛卡戴珊婚姻破碎，又在一家妓院吸食古柯鹼過量差點命喪黃泉，人生經歷風風雨雨，而此般曲折離奇的故事情節可望在紀錄片中呈現，在明年映入觀眾眼簾。

此紀錄片的製作人賴德(Jojo Ryder)透露，當歐登有意找他拍攝紀錄片時，令他非常高興，「歐登的經歷令人難以置信，這些畫面是歐登生涯重大時刻，恐怕再也沒有向歐登這麼有故事性的人了，他的紀錄片勢必定會掀起一波討論。」

當初命危送醫時，NBA各界都送上關切，如今他為自己全新的生活奮鬥，改頭換面，近期出版回憶錄《從黑暗到光明》一書，講述自己嫖妓、吸毒的醜陋一面，現在又將以紀錄片形式呈現他的真實人生。

前隊友保羅說，「他的故事無與倫比，但他在場內外都表現出無比的韌性，我很高興在拍攝時支持我的兄弟。」