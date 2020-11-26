海瓦德鐵了心脫掉綠衫 去黃蜂是有什麼好？

三年前，27歲的海瓦德（Gordon Hayward） 和塞爾蒂克簽下了四年1億2千8百萬的合約，最後一年的3千4百萬為球員選項，當時沒人想到，接下來三年的波士頓生涯，海瓦德竟會走得如此艱辛。第一年只打一場球就受重傷整季報銷，第二年重返賽場卻因為狀況調整而失去先發位置，好不容易上季又搶回先發，卻又兩度受傷加上疫情影響而走得跌跌撞撞，即使帶傷拼戰季後賽，依舊改變不了被熱火淘汰的命運。

三年後，海瓦德決定跳出合約，並與黃蜂簽下四年1億2千萬新約。從爭冠熱門跳去重建球隊，將滿31歲的海瓦德為何決意要走？

結論說在前面，目前為止海瓦德個人還沒有透露原因，只透過經紀人宣佈其決定。但若從過去塞爾蒂克的傳統及文化來看，海瓦德要走的主要原因不全是為了錢，也不只是因為黃蜂的全力爭取，而是因為波士頓已不再會是屬於他的家。這裡，已是泰托姆（Jayson Tatum）的家，也是布朗（Jaylen Brown）的家。也許厄文（Kyrie Irving）同樣早早看清了這一點，所以先一步選擇跳船走人。

現在的塞爾蒂克是以泰托姆(右一)和布朗(右二)為核心的球隊，海瓦德(左二)或許感到他的發展受到限制。 歐新社資料照片

回頭去看綠衫軍的隊史，過往的綠色王朝都是由自家拔擢的新秀所建立起來的，從八○年代的柏德（Larry Bird）和麥克海爾（Kevin McHale），七○年代的懷特（Jo Jo White），到六○年代的羅素（Bill Russell），塞爾蒂克的當家球星都是當時的聯盟看板人物。在這座城市打球，背負的不只是全城或全國球迷的期待，更要扛起全聯盟的關注及壓力。而拿下過17次冠軍的塞爾蒂克，過去的奪冠班底都需要強大的「本家球星」做骨幹，鮮少有非綠軍血統出身的球星能夠搶入核心位置，或是登上頭牌地位。

少見的例外，就是2008年的GAP時代，那也是塞爾蒂克最近一次奪冠。當時引進賈奈特（Kevin Garnett）和雷槍艾倫（Ray Allen）兩大外援，搭配「本家球星」皮爾斯（Paul Pierce），綠衫軍總算成功登頂，一甩22年無冠的窘境。但這套新鮮的奪冠配方，並沒給失落已久的波士頓帶來連霸的新世代王朝，只是曇花一現地又掉回重建循環，轉眼又已12年無緣金盃。

在賈奈特、艾倫、皮爾斯(左至右)三巨投的合作之下，塞爾蒂克於2007年拿下總冠軍，但也只有這一季的輝煌。 歐新社資料照片

而今，塞爾蒂克已經培養出了新世代的兩大本家球星，泰托姆和布朗也簽下大約，沒有綠軍血統的海瓦德，再怎麼看也只能算是庶出的王子，面對嫡長子的興起，也只能識時務地放掉手中的權杖，遠走另建山頭。

最近這幾年，塞爾蒂克從外引來的全明星級強援，從湯瑪斯（Isaiah Thomas），厄文，霍福德（Al Horford）再到海瓦德，後來全數都留不下來，除了矮湯是被當成犧牲籌碼去換厄文之外，其他三人當時都是有自主留隊的權力，但卻選擇離開。雖然每一筆交易的時空背景並不相同，牽涉的球隊不一樣，每個主角的條件也不同，但「留不住強力外援」，也成了這些年塞爾蒂克在自由球員交易市場上一個有意思的趨勢。

也許，厄文、霍福德和海瓦德都感覺到波士頓不會是他們的歸屬，再加上其他交易條件及個人考量，最終讓他們選擇離開。除此之外，海瓦德還有什麼一定要走的原因？也許他會擔心自己再待一年可能會被當做利用的籌碼給出清；也可能在泰托姆更加成熟之後，海瓦德預想自己即使能夠健康出賽，也可能失去主導空間及戰術機會，甚至就此被打壞身價；也可以猜想，海瓦德覺得自己在大學恩師手下打球三年已算仁至義盡，師徒聯手拼冠的夢想已不再有太大的吸引力；還可以說，這裡和海瓦德八字不合，連續發生幾乎終結生涯的重傷害，還是早點離開為妙。

塞爾蒂克當年請來中興王朝的三位大將厄文、海瓦德、霍福德(左至右)，在球隊自家球星羽翼豐滿之後，如今果安在哉？ 2017-18 Panini 球員卡

上述只能是猜測，或許海瓦德只是單純地想要在一個全新的城市重新開始，而把過去這三年的跌跌撞撞給歸零。而且三年前海瓦德還在爵士的時候，黃蜂就已經是爭取他的下家之一。近來媒體報導黃蜂老闆喬丹（Michael Jordan）親自打電話遊說，也成了重要的臨門一腳。這種種的誘因，讓他決定離開波士頓。

無論怎麼說，在海瓦德轉隊的過程中，只用「錢」來思考確實比較容易，也比較不傷情面。畢竟是商業簽約，自然是價高者得。即使黃蜂的平均年薪不比綠軍這份合約最後一年的單季數字，但這一簽就是四年，足夠保障海瓦德在剩下的黃金時期還有穩定的高收入。

不過，黃蜂這筆大約，在消息一出之後就負評不斷。有人認為，這樣的大合約去簽三年前的海瓦德還算合理，三年後還這麼簽就注定要當冤大頭。海瓦德已是一名30歲的老將，加上近年的傷病史，怎麼看風險都很高。也有人認為，考量黃蜂目前現有的年輕陣容，上季東區第九的他們很難因為這筆投資而一舉躋身季後賽強隊，甚至可能又因為海瓦德在季中受傷而提前瓦解。

喬丹雖然是公認的籃球之神，但是在經營球隊上並不是十分高明，不管是之前的巫師還是現在的黃蜂，他找來的球隊總管、教練、球員都沒有什麼佳作。 歐新社資料照片

即使新球季一切順利，海瓦德徹底找回全明星身手，也不太可能靠他隻手將身邊這群稚嫩的隊友們推上頂峰，畢竟東區各隊都已大肆補強，想出頭要比三年前更難了。就算放長遠來看，過了兩年，若是這群年輕陣容真的打出名堂，到時海瓦德也已經34歲了，算是步入生涯晚期，在這一起一落之間，實在不值得用這樣一筆四年大約卡死球隊的薪資空間及接下來的補強可能。

而海瓦德自己也同樣受到責難，因為他選擇跳出合約，這讓塞爾蒂克一時很難補起他離隊的空缺，薪資上限也依舊受限，而今年自由球員市場也沒有太多出色的小前鋒能讓波士頓補強。

不過，從另一個角度想，這三年來塞爾蒂克也算是已經找出沒有海瓦德也能贏球的辦法，兩方就此分手，或許也並不全是壞事。何況一年前，黃蜂的主控華克（Kemba Walker）才跳去塞爾蒂克，而今夏洛特從綠軍手中搶了一個海瓦德回來，說來這也是種宿命般的補償吧!