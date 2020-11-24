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重返顛峰之路還未絕望 勇士可考慮送走維金斯

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
勇士隊雖然在今年選秀選進了可能是最有潛力的懷斯曼(左)，但因為主將湯普森再次報銷，球隊總經理麥爾斯(中)似乎是高興不起來。 美聯社
勇士隊雖然在今年選秀選進了可能是最有潛力的懷斯曼(左)，但因為主將湯普森再次報銷，球隊總經理麥爾斯(中)似乎是高興不起來。 美聯社

NBA一半以上球隊都在積極補強，搶球星、簽自由球員、做各種配套交易，填補陣容漏洞。公鹿更換先發控球，前鵜鶘後衛哈勒戴取代布萊德索，76人送走中前鋒霍福特，換來三分神射小柯瑞，內線不再擁擠，塞爾蒂克搶到前騎士中鋒湯普森，補上籃板和禁區防守，太陽換來保羅，簽下熱火防守尖兵克勞德，迅速變成季後賽球隊。

衛冕軍湖人最可怕，季外六出四進，補前鋒哈瑞爾、後衛施羅德兩名超級第六人，簽小加索和前公鹿先發得分後衛馬修斯，陣容、攻防武器、戰力再升級。

湖人最近弄來哈瑞爾和施羅德已經夠讓人震撼，想不到小加索(右)和馬修斯也來抱團，加上強力競爭對手勇士提前出局，湖人對2021球季NBA總冠軍獎盃可以說是十拿九穩八勝算了。 歐新社資料照片
湖人最近弄來哈瑞爾和施羅德已經夠讓人震撼，想不到小加索(右)和馬修斯也來抱團，加上強力競爭對手勇士提前出局，湖人對2021球季NBA總冠軍獎盃可以說是十拿九穩八勝算了。 歐新社資料照片

被預期將捲土重來勇士應該是最慘球隊，年薪3500萬美元的射手湯普森好不容易休養一年多傷癒歸來，卻意外遭逢右腳阿基里斯腱撕裂，新賽季報銷。勇士不但缺少湯普森這位場均20分明星射手兼防守尖兵，更糟的是還要面臨超級豪華稅壓力，如果勇士不能釋放薪資空間，新賽季勇士豪華稅可能破億。

沒有任何一支球隊、老闆可以承受上億美元豪華稅，因此勇士如何維持最佳陣容、戰力同時，還能把團隊薪資調降到1.389億美元以下(硬團隊薪資上限)，勇士唯一能做的就是交易送走年薪2800萬美元前鋒維金斯，或是出手年薪2200萬美元前鋒格林。

勇士目前主力球員薪資結構

柯瑞4300萬美元、湯普森3530萬美元、維金斯2800萬美元、格林2200萬美元、烏布瑞1560萬美元、今年榜眼懷斯曼約900萬美元、魯尼500萬美元、沃納梅克230萬美元，外加5-6分菜鳥和低薪合約，薪資總額超過1.5億美元。

柯瑞不能動，25歲烏布瑞上季場均18.7分、6.4籃板拿1500萬很合理，其他都是菜鳥或低薪合約，勇士只能在維金斯、格林兩人合約身上操作。25歲維金斯場均21.8分、5.1籃板輸出還有市場和賣相，30歲格林上季場均只有8分、6.2籃板、6.2助攻表現，拙劣投籃進攻單一，格林身揹四年一億美元合約很難出手。

勇士勢必會在季前做出交易配套，釋放薪資空間，降低豪華稅，保持一定戰力和陣容完整性。因此維金斯、格林至少有一個會被犧牲。

勇士不但缺人手也缺乏薪資空間，換走維金斯可能是沒有辦法中的辦法。 美聯社資料照片
勇士不但缺人手也缺乏薪資空間，換走維金斯可能是沒有辦法中的辦法。 美聯社資料照片

215公分長人懷斯曼運動能力和天賦十足，他是勇士今年和未來，又有新秀合約紅利，留格林當導師，帶動球隊防守氣勢，協助懷斯曼快速成長是必要之舉，因此維金斯很可能是勇士釋放薪資壓力最合理選項。

失去湯普森，勇士已經不再具有總冠軍競爭力，如果再交易送走維金斯或格林，勇士攻防武器、戰力還會再下挫。勇士仍有一定實力可以打進西區季後賽，甚至成為一匹黑馬，但一切仍要看季前勇士配套交易如何操作。

勇士新賽季基本上就是以柯瑞、烏布瑞、維金斯、格林、懷斯曼為先發主體，沃納梅克、克里斯、帕斯柯爾、魯尼、李為主要替補，其中被塞爾蒂克放棄190公分後衛沃納梅克是個不錯補強，他能防守，有對位能力，可以充當柯瑞替補或搭配柯瑞。

沃納梅克在塞爾蒂克大多只能打一些垃圾時間，但他防守好，投籃與罰球也都很準，來到勇士或許會有不錯的發展機會。 歐新社資料照片
沃納梅克在塞爾蒂克大多只能打一些垃圾時間，但他防守好，投籃與罰球也都很準，來到勇士或許會有不錯的發展機會。 歐新社資料照片

如果沒有超級豪華稅壓力，勇士這套陣容和天賦仍非常有競爭力，但勇士不可能承擔數千萬美元豪華稅，因此勇士得在陣容上做出調整、犧牲，除了釋放必要薪資空間，還要保持陣容、戰力完整性，難上加難。

新勇士有三個重要人物值得期待

1、柯瑞重返MVP水平，場均輸出28分以上，恢復顛峰表現，用得分和超級三分球帶動勇士向前衝。

2、懷斯曼能迅速成長為一名場均15分、10籃板長人，在禁區展現統治力和出色防守。

3、烏布瑞能保持上季場均18.7分水準輸出，扛下湯普森全隊第二主要進攻火力，那麼勇士就有機會再往上提升，成為一支更可怕球隊。

烏布瑞要扛下柯瑞副手的任務，壓力不可謂之不重，不過他近年來的三分球出手信心也是逐年增強，在柯瑞的協助之下有可能再創生涯顛峰。 歐新社資料照片
烏布瑞要扛下柯瑞副手的任務，壓力不可謂之不重，不過他近年來的三分球出手信心也是逐年增強，在柯瑞的協助之下有可能再創生涯顛峰。 歐新社資料照片

柯瑞仍是勇士本季成敗關鍵核心，他必須打出MVP和得分王手氣和表現，只要柯瑞火力和三分無法阻擋，勇士很快就能重新回到球迷夢裡，跟湖人成為最受歡迎球隊。

勇士 柯瑞 湯普森 維金斯 懷斯曼

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