經紀人操盤更勝球隊總經理 湖人補強都是為戴維斯

在詹姆斯（LeBron James）高舉冠軍盃與洛杉磯湖人隊封王、選秀會繽紛落幕後，緊接而至的就是NBA自由市場開啟。首日鳴槍起跑後，各球團紛紛動起來，以迅雷不及掩耳速度展開補強、陣容部署，以迎接下個月新球季的到來，特別是湖人隊一連串動作成為話題焦點。

自由市場之所以熱絡，主要是因疫情導致時程改變，訓練營剛好是下周過完感恩節就開始，所以球團沒太多時間醞釀，出手就是要快，補得好還是補不好，12月就會知道結果，我們連猜測的時間都不夠。在我觀察，湖人隊最猛一劑補藥是簽下哈瑞爾（Montrezl Harrell），這位年度第六人讓湖人板凳多了一位強力暴徒，注入強大攻防能量，間接重挫同城的對手洛杉磯快艇隊，這著棋有效強化自己、削弱對手，真是一箭雙雕。

NBA自由市場揭幕熱鬧非常，各隊紛紛補強為新球季的陣容作準備，其中也包括衛冕軍湖人隊，他們先後補進了前鋒哈瑞爾和後衛施羅德(左)。 歐新社資料照片

值得一提的是，湖人隊歷經多年浮沈，直到詹姆斯入列後大翻身。原因之一，當屬其經紀人保羅（Rich Paul）背後操盤建功，他同時是詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和哈瑞爾的經紀人，這些明星全擠入洛杉磯，讓湖人重建之路抄捷徑，展現職業運動市場奇妙處，有時與其球團經理人四處遊說，還不如經紀人的一句話，就讓上季全聯盟最棒的替補改披紫金衫。

除了漂亮出擊，湖人隊還征服媒體版面，尤其是上一季東山再起的哈沃德（Dwight Howard），意外透過推特（Twitter）上演羅生門，先是信誓旦旦推文重返湖人隊，約一小時後又刪文，取而代之是以廉價報酬入主費城76人隊，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）、保羅的哈瑞爾，加上哈沃德演了一齣短劇再成焦點。

哈瑞爾(右)加盟湖人隊，不意外操盤手是他與詹姆斯(左)、戴維斯的經紀人保羅，等於是湖人隊陣容部署的地下總經理。 歐新社資料照片

有了哈瑞爾，加上從奧克拉荷馬雷霆隊換來的施羅德（Dennis Schröder）、庫茲馬（Kyle Kuzma），湖人隊板凳席新球季的火力不容小覷。如今，球團只需要專注搞定戴維斯的大約，當然有了保羅在，約一定談得下來，只是金額、幾年約的差異，要知道再多補強，沒有戴維斯都是枉然，所以主菜勢必集中在他身上，這亦確保湖人在鎂光燈下持續閃爍到12月。

乍看是勞資對立，關起門來其實都一家人，湖人隊現階段幾乎靠保羅一人張羅陣容。戴維斯方沒意外的話，應該會要一紙五年1.89億美元肥約，也可能是三年、1.06億美元短約，這要看湖人隊新舊交班、季外補強內容，才能留住戴維斯。換句話說，打造詹姆斯、戴維斯要的勁旅是談判一部分，這也是為何大約搞定前、小約不斷的原因。

這是檯面下的談約手段，老實說在美國職業運動並不罕見。舉凡大聯盟、NFL等都有，很多時候市場交易僅為序曲，壓軸是讓大球星看球團誠意，願不願意打造逐冠隊伍，而非靠球星賣票營利。湖人現在就是詹姆斯和戴維斯的隊伍，圍繞他們打造陣容理所當然，在補強沒完成前，戴維斯就不會簽字。

湖人隊首要對象是留住戴維斯(中)，但在留人前要先搞定衝擊新球季的陣容輪替，要把不適合的、沒太大用處的送走，想要的弄進來。 歐新社資料照片

在各界熱烈討論湖人隊的部署之餘，我們還是得面對事實，就是上一季奪冠陣容真的是致勝方程式嗎？因為，在季後賽階段或多或少均可看出湖人隊短肋，這一點詹姆斯、戴維斯都看在眼裡，誰該留、誰該走已經有底。所以，你可猜測格林（Danny Green）因季後賽外線不佳、大空檔該進卻沒進的球而被棄，或者是更衣室內風暴造成出走。總之，球團、詹姆斯、戴維斯都相信馬修斯（Wesley Matthews）比較好，所以放心拿格林去換施羅德。

馬修斯的確不錯，重點是只要一年約、年齡僅比格林大一歲，上季三分球命中率36.4％（格林36.7％）是夠格的3D球員，重點是薪水比格林便宜1200萬美元。有時候，你把一些數據和合約拆開，就可以看到答案，那麼湖人隊為什麼會下這步棋，一點都不必感到意外。所以，當戴維斯簽字確認重返之日，就是湖人隊尋求連霸之旅的起點。