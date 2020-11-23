NBA／延續哥哥腳步 小加索2年合約落腳湖人

尋求衛冕美國職籃NBA總冠軍的洛杉磯湖人，據報以2年合約簽下曾3次入選明星賽的小加索（Marc Gasol）。

湖人為了清出空間給小加索，將中鋒麥吉（JaVale McGee）和1個第2輪選秀權送到克里夫蘭騎士，換回貝爾（Jordan Bell）、麥克金尼（Alfonzo McKinnie），由於換回的兩人都非簽有保障合約的球員，湖人可決定要留下或裁掉他們。

在曼菲斯灰熊待了11個球季後，35歲的小加索後來轉戰多倫多暴龍，助隊於去年奪下總冠軍。

本季小加索出賽44場，其中43場是先發，平均7.5分、6.3籃板。

小加索曾在2007年選秀會第2輪被湖人選上，但當時他留在西班牙打球，2008年2月湖人用他做為交易籌碼，和灰熊換來他的哥哥加索（Pau Gasol）。

小加索2014-15球季曾入選年度第一隊，下一季則是入選年度第二隊，也曾獲選2012-13球季的年度最佳防守球員。

NBA生涯至今12年，共打了839場比賽（其中824場擔任先發球員），小加索平均每場比賽可獲14.6分、7.6籃板、3.4助攻，共賞給對手1196個阻攻，在現役球員中排名第8。

另外，貝坦斯（Davis Bertans）與華盛頓巫師簽下5年8000萬美元（約新台幣23.03億元）合約，考利-史坦（Willie Cauley-Stein）據報以2年820萬美元（約新台幣2.36億元）續留達拉斯獨行俠，鳳凰城太陽據報以3年1150萬美元（約新台幣3.31億元）簽回卡特（Jevon Carter）。

而近6年3度奪冠的金州勇士，將以1年合約簽下貝茲摩（Kent Bazemore），並將2021年1個受保護的首輪選秀權和1個第2輪選秀權送給奧克拉荷馬雷霆，換回烏布雷（Kelly Oubre Jr.）。