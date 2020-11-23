NBA／老鷹開價4年7200萬美元 要搶國王射手波格丹諾維奇

2020 NBA重要自由球員 最新簽約狀況

被送到公鹿的交易破局後，據傳老鷹開出4年7200萬美元（約新台幣20.73億元）的合約，要網羅波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），原隊國王則有48小時的時間，能開出匹配的報價留人。

17日一度傳出波格丹諾維奇將以先簽後換的方式被送到密爾瓦基公鹿，沙加緬度國王則可在交易中獲得後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）與前鋒威爾森（D.J. Wilson）、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）。

但「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）18日根據消息來源所做的報導，指公鹿根本「未曾」涉入波格丹諾維奇先簽後換的交易中。《USA Today》19日報導指出，NBA正調查那筆交易是否違反聯盟規定。

28歲的波格丹諾維奇被視為是具有長程火力的威脅，本季打了61場比賽，平均可獲15.1分，平均每場比賽可砍進2.7個三分球，是生涯最佳紀錄。

亞特蘭大老鷹在自由球員市場開市後動作頻頻，先後和剛助洛杉磯湖人奪冠的資深控衛朗多（Rajon Rondo），與後衛鄧恩（Kris Dunn）、搖擺人蓋里納利（Danilo Gallinari）簽下合約。