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NBA／熱火2年3700萬美元 留爭冠主控德拉基奇

中央社 / 邁阿密22日綜合外電報導
德拉基奇續留熱火。 法新社
德拉基奇續留熱火。 法新社

2020 NBA重要自由球員 最新簽約狀況

美國職籃NBA邁阿密熱火正式宣布簽回資深控衛德拉基奇（Goran Dragic）；他的合約價值據報約3700萬美元（約新台幣10.65億元）。

熱火雖未公布合約內容，但運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，德拉基奇和熱火所簽的是2年總價值3740萬美元的合約，其中第2年是球隊選擇權。

熱火總裁萊里（Pat Riley）在記者會上說：「我們很高興能把德拉基奇找回來，他是球隊的一員，是我們文化的一部份、是這大家庭的一份子，我很榮幸能讓他回歸。」

現年34歲的德拉基奇本季出賽59場，平均可獲16.2分、5.1助攻、3.2籃板。季後賽他平均可獲19.1分，但在熱火於總冠軍賽對上洛杉磯湖人的第1戰起，就受左腳足底筋膜炎（torn plantar fascia）所擾。

德拉基奇生涯待過鳳凰城太陽、休士頓火箭、邁阿密熱火3隊，平均可獲13.9分、4.8助攻、3.1籃板，曾在2017-18賽季入選明星賽，並在2013-14球季獲選年度最佳進步獎。

熱火 Goran Dragic

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