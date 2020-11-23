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NBA／米契爾打出身價 5年1.63億美元續留爵士
體育電視頻道ESPN 今天報導，美國職籃NBA明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）同意以1.63億美元（約新台幣46.93億元）續留猶他爵士5年。
米契爾的經紀公司告訴ESPN，若能拿下激勵獎金，合約總值將達到1.95億美元（約新台幣56.15億元）。
2019-20賽季，24歲的 米契爾在例行賽先發69場，平均每戰可貢獻24分，是生涯新高，並有4.4籃板、4.3助攻的成績。這季他砍進173個三分球，命中率是生涯最高的36.6%，罰球命中率86.3%同樣是生涯最佳紀錄。
爵士在西區季後賽首輪對上丹佛金塊的系列賽，米契爾的表現再提升一個檔次，雖然爵士最終在打滿7場後無緣晉級，但米契爾在其中兩戰攻下50分，系列賽平均每場比賽可獲36.3分。
生涯至今3個球季，米契爾出賽225場，其中有217場先發，有平均22.7分、4.1籃板、4助攻、1.3抄截的成績。
米契爾被金塊在2017年選秀會以第13順位選上，但金塊將他送到爵士，換回萊爾斯（Trey Lyles）和當年選秀會第24順位的萊登（Tyler Lydon）。
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