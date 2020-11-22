足球／才滿16歲就上場 德甲多特蒙德前鋒穆科科締新猷

德國甲級聯賽多特蒙德足球隊前鋒穆科科，今天以16歲又1天的年齡在德甲賽場首度亮相，成為德甲史上最年輕的上場球員。多特蒙德終場以5比2擊敗柏林赫塔隊（Hertha Berlin）。

法新社報導，穆科科（Youssoufa Moukoko）在今天比賽進入尾聲時，踏上柏林奧林匹克體育場（Olympic Stadium）球場，打破2005年沙辛（NuriSahin）以16歲又335天的年齡為多特蒙德（BorussiaDortmund）首度出戰的紀錄。

穆科科是在比賽第85分鐘上場替補挪威籍前鋒哈朗德（Erling Braut Haaland）。哈朗德在下半場攻進4球，表現絕佳。

哈朗德說，穆科科「才剛滿16歲，很驚人」。

「他的前景大好。」

穆科科之前在德國青年足壇已十分搶眼，在25場比賽中為多特蒙德U19足球隊攻進47球，表現令人驚豔。

多特蒙德24日將在主場對戰比利時布魯日足球隊（Brugge），屆時若穆科科也上場，將刷新歐洲冠軍聯賽（Champions League）史上最年輕上場球員的紀錄。

歐冠目前紀錄是由奈及利亞籍球員巴巴亞羅（Celestine Babayro）締造，他在1994/95年賽季為比利時安德萊赫特足球隊（Anderlecht）上場時，年僅16歲又87天。