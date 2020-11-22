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NBA／2年1900萬美金 快艇簽下前暴龍球星伊巴卡

中央社 / 洛杉磯21日綜合外電報導
伊巴卡。 路透
伊巴卡。 路透

多家媒體今天晚間報導，美國職籃NBA洛杉磯快艇隊已經同意和自由球員伊巴卡簽下2年1900萬美元（約新台幣5億4300萬元）合約。

現年31歲的伊巴卡（Serge Ibaka）最近4個球季效命多倫多暴龍隊，他在本季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而縮短的賽季中，平均每場攻下15.4分，創下生涯新高。

伊巴卡迄今在NBA出賽808場比賽（先發646場），平均每場囊括12.6分和7.4個籃板。他主要待過暴龍隊和奧克拉荷馬雷霆隊（2009至2016賽季），在被交易到暴龍隊前，他在2016-17年球季為奧蘭多魔術隊出賽56場。

伊巴卡在NBA2008年第一輪選秀被當時的西雅圖超音速隊（雷霆隊前身）選走。伊巴卡2008到2009球季在西班牙打球。

湖人以2年1900萬美元簽下原效力快艇隊的年度最佳第6人哈洛（Montrezl Harrell），快艇隊轉而爭取伊巴卡加盟，彌補戰力空缺。

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