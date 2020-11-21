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2020 NBA重要自由球員 最新簽約狀況

聯合新聞網 / 整理
自由市場開市後，最讓人訝異的異動，就是湖人挖走快艇牆角、也是年度最佳第六人哈瑞爾。 法新社
自由市場開市後，最讓人訝異的異動，就是湖人挖走快艇牆角、也是年度最佳第六人哈瑞爾。 法新社

球員

位置

簽約球隊

合約內容 (美元)

平均年薪 (美元)

原屬球隊

18-19年薪 (美元)

戴維斯

Anthony Davis

PF
湖人

2700萬

福克斯

De'Aaron Fox

PG
國王
5年1.63億(提前續約)
3260萬
國王

640萬

葛蘭特

Jerami Grant

SF
活塞
3年6000萬
2000萬
金塊

900萬

哈里斯

Joe Harris

SG
籃網
4年7500萬
1875萬
籃網

800萬

德拉基奇

Goran Dragic

PG
熱火
2年3740萬
1870萬
熱火

1920萬

伯坦斯

Davis Bertans

SF
巫師
5年8000萬
1600萬
巫師

700萬

莫里斯

Marcus Morris

PF
快艇
4年6400萬
1600萬
尼克+快艇

1500萬

蓋里納利

Danilo Gallinari

SF
老鷹
3年6150萬
2050萬
雷霆

2167萬

畢斯利

Malik Beasley

SG
灰狼
4年6000萬
1500萬
灰狼

273萬

克拉克森

Jordan Clarkson

PG
爵士
4年5200萬
1300萬
爵士

1250萬

伍德

Christian Wood

PF
3年4100萬
1367萬
活塞

165萬

普拉里

Mason Plumlee

C
活塞
3年2500萬
833萬
金塊

1367萬

胡德

Rodney Hood

SG
拓荒者
2年2100萬
1050萬
拓荒者

586萬

瓊斯

Derrick Jones Jr.

SF
拓荒者
2年1900萬(先簽後換)
950萬
熱火

165萬

哈瑞爾

Montrezl Harrell

PF
湖人
2年1900萬
950萬
快艇

600萬

費佛斯

Derrick Favors

PF
爵士
3年2700萬
900萬
鵜鶘

1765萬

伯爾特

Jakob Poeltl

C
馬刺
3年2700萬
900萬
馬刺

375萬

雷納德

Meyers Leonard

C
熱火
1年976萬
976萬
熱火

1025萬

格林

JaMychal Green

PF
金塊
2年1500
750萬
快艇

478萬

馬修斯

Wesley Matthews

SG
湖人
1年360萬
360萬
公鹿

263萬

哈沃德

Dwight Howard

C
76人
1年260萬(老將底薪)
260萬
湖人

256萬(老將底薪)

歐卡佛

Jahlil Okafor

C
活塞
2年400萬
200萬
灰熊

170萬

傑克森

Josh Jackson

SF
活塞
尚未公布
灰熊

705萬

坎帕佐

Facundo Campazzo

PG
金塊
2年約(金額尚未公布)
西甲皇馬

買斷費600萬

英格倫

Brandon Ingram

SF
鵜鶘

727萬

海瓦德

Gordon Hayward

SF
塞爾蒂克

3270萬

米爾薩普

Paul Millsap

PF
金塊

3000萬

懷塞德

Hassan Whiteside

C
拓荒者

2450萬

小加索

Marc Gasol

C
暴龍

2560萬

伊巴卡

Serge Ibaka

PF
暴龍

1050萬

提格

Jeff Teague

PG
灰狼

1900萬

范弗利特

Fred VanVleet

PG
暴龍

900萬

羅伯森

Andre Roberson

SG
雷霆

1000萬

湯普森

Tristan Thompson

C
騎士

1640萬

波格丹諾維奇

Bogdan Bogdanovic

SG
國王

900萬

凱威爾波普

Kentavious Caldwell-Pope

SG
湖人

829萬

克勞德

Jae Crowder

SF
熱火

780萬

傑克森

Reggie Jackson

PG
活塞

1600萬

安東尼

Carmelo Anthony

SF
拓荒者

216萬(底薪)

瑞佛斯

Austin Rivers

SG
火箭

217萬(底薪)

薩里奇

Dario Saric

PF
太陽

348萬

鄧恩

Kris Dunn

PG
公牛

535萬

布萊德利

Avery Bradley

SG
湖人

489萬

裴頓

Elfrid Payton

PG
尼克

800萬



火箭 520

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