2020 NBA重要自由球員 最新簽約狀況
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球員
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位置
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簽約球隊
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合約內容 (美元)
平均年薪 (美元)
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原屬球隊
18-19年薪 (美元)
戴維斯
Anthony Davis
PF
湖人
2700萬
福克斯
De'Aaron Fox
PG
國王
5年1.63億(提前續約)
△3260萬
國王
640萬
葛蘭特
Jerami Grant
SF
活塞
3年6000萬
△2000萬
金塊
900萬
哈里斯
Joe Harris
SG
籃網
4年7500萬
△1875萬
籃網
800萬
德拉基奇
Goran Dragic
PG
熱火
2年3740萬
△1870萬
熱火
1920萬
伯坦斯
Davis Bertans
SF
巫師
5年8000萬
△1600萬
巫師
700萬
莫里斯
Marcus Morris
PF
快艇
4年6400萬
△1600萬
尼克+快艇
1500萬
蓋里納利
Danilo Gallinari
SF
老鷹
3年6150萬
▽2050萬
雷霆
2167萬
畢斯利
Malik Beasley
SG
灰狼
4年6000萬
△1500萬
灰狼
273萬
克拉克森
Jordan Clarkson
PG
爵士
4年5200萬
△1300萬
爵士
1250萬
伍德
Christian Wood
PF
3年4100萬
△1367萬
活塞
165萬
普拉里
Mason Plumlee
C
活塞
3年2500萬
▽833萬
金塊
1367萬
胡德
Rodney Hood
SG
拓荒者
2年2100萬
△1050萬
拓荒者
586萬
瓊斯
Derrick Jones Jr.
SF
拓荒者
2年1900萬(先簽後換)
△950萬
熱火
165萬
哈瑞爾
Montrezl Harrell
PF
湖人
2年1900萬
△950萬
快艇
600萬
費佛斯
Derrick Favors
PF
爵士
3年2700萬
▽900萬
鵜鶘
1765萬
伯爾特
Jakob Poeltl
C
馬刺
3年2700萬
△900萬
馬刺
375萬
雷納德
Meyers Leonard
C
熱火
1年976萬
▽976萬
熱火
1025萬
格林
JaMychal Green
PF
金塊
2年1500
△750萬
快艇
478萬
馬修斯
Wesley Matthews
SG
湖人
1年360萬
△360萬
公鹿
263萬
哈沃德
Dwight Howard
C
76人
1年260萬(老將底薪)
260萬
湖人
256萬(老將底薪)
歐卡佛
Jahlil Okafor
C
活塞
2年400萬
△200萬
灰熊
170萬
傑克森
Josh Jackson
SF
活塞
尚未公布
灰熊
705萬
坎帕佐
Facundo Campazzo
PG
金塊
2年約(金額尚未公布)
西甲皇馬
買斷費600萬
英格倫
Brandon Ingram
SF
鵜鶘
727萬
海瓦德
Gordon Hayward
SF
塞爾蒂克
3270萬
米爾薩普
Paul Millsap
PF
金塊
3000萬
懷塞德
Hassan Whiteside
C
拓荒者
2450萬
小加索
Marc Gasol
C
暴龍
2560萬
伊巴卡
Serge Ibaka
PF
暴龍
1050萬
提格
Jeff Teague
PG
灰狼
1900萬
范弗利特
Fred VanVleet
PG
暴龍
900萬
羅伯森
Andre Roberson
SG
雷霆
1000萬
湯普森
Tristan Thompson
C
騎士
1640萬
波格丹諾維奇
Bogdan Bogdanovic
SG
國王
900萬
凱威爾波普
Kentavious Caldwell-Pope
SG
湖人
829萬
克勞德
Jae Crowder
SF
熱火
780萬
傑克森
Reggie Jackson
PG
活塞
1600萬
安東尼
Carmelo Anthony
SF
拓荒者
216萬(底薪)
瑞佛斯
Austin Rivers
SG
火箭
217萬(底薪)
薩里奇
Dario Saric
PF
太陽
348萬
鄧恩
Kris Dunn
PG
公牛
535萬
布萊德利
Avery Bradley
SG
湖人
489萬
裴頓
Elfrid Payton
PG
尼克
800萬
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