2020 NBA重要自由球員 最新簽約狀況

受到新冠肺炎疫情影響，NBA賽季直到10月中才落幕，在經過短暫休賽季後，將於台灣時間12月23日展開2020-21年賽季。按照聯盟頒發的規定，自由市場將會在台灣時間11月21日早上7點開啟；而從11月23日凌晨起，球員就可以正式和球隊簽約。由於距新球季時間緊迫，各隊也開始搶人大作戰！

2020-11-21 17:47