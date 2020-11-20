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哈沃德不想再免費打球 湖人該出多少留人？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
哈沃德曾是叱詫風雲的明星球員，上季只領取低廉的底薪為湖人做苦工算是相當委屈，不過最後也拿到冠軍戒指做為回報，下一季他就不想要再這麼犧牲了。 歐新社資料照片
哈沃德曾是叱詫風雲的明星球員，上季只領取低廉的底薪為湖人做苦工算是相當委屈，不過最後也拿到冠軍戒指做為回報，下一季他就不想要再這麼犧牲了。 歐新社資料照片

34歲湖人中鋒哈沃德最新公開聲明，「我為自己贏得發聲權利，我能做任何工作，希望他們能給我一分合約，我不想再免費打球…」。哈沃德洗心革面，上季在湖人表現令全世界刮目相看，他是湖人禁區最可靠支柱，例行賽場均7.5分、7.3籃板，季後賽場均5.8分、4.6籃板，儘管哈沃德在季後賽表現和價值不如例行賽高效，但哈沃德確實用最佳表現和融入態度，展現他完全不同一面。

從市場反應、觀感和個人數據看，哈沃德上季在湖人表現確實值得一分年薪500萬美元合約，哈沃德也能在任何一支球隊擔任先發中鋒或替補內線，他都能完美勝任，展現最高價值。

哈沃德上季選擇在湖人東山再起簽一分老將底薪合約，沒有保障，一直到季中獲得湖人肯定，轉為保障，但年薪也只有162萬美元，比賽季中期才撿來的大前鋒莫里斯175萬美元還少。哈沃德究竟值多少？他值得湖人給他一分兩年800-1000萬美元合約？湖人有沒有哈沃德，會不會影響戰力和衛冕大計？

哈沃德藉由參加今年的灌籃大賽，試圖找回一些昔日的風采和信心，事實上他在球場上早已沒有「超人」般的能耐。 歐新社資料照片
哈沃德藉由參加今年的灌籃大賽，試圖找回一些昔日的風采和信心，事實上他在球場上早已沒有「超人」般的能耐。 歐新社資料照片

湖人還有一分雙年特例，年薪約300多萬美元可以用在哈沃德身上，只比老將底薪多一點點。但哈沃德「免費打球」指的是多少年薪才是他滿意合約，符合他投入的努力與得到肯定，也是疑問。

對湖人來說，上季年薪800萬美元的後衛凱威爾波普必須要留，他一年大約1000萬美元，哈沃德、莫里斯、朗多三名主要輪換能用老將底薪留人，兩情相悅最好，如果三人不願屈就老將底薪，湖人也沒有辦法強留。

湖人還有一個全額中產年薪930萬美元，這分合約湖人會用來搶一名更出色長人，比如暴龍大前鋒伊巴卡，伊巴卡至少需要年薪1200萬美元，湖人很難搶到手，但湖人還是必須要留著，不會用在哈沃德、朗多、莫里斯三名自由球員身上。這就是湖人和湖人自由球員必須要面對的現實，不是湖人不想給，而是湖人給不起。

朗多(右二)有朗多的好，哈沃德也有哈沃德(左)的好，但湖人的錢要用在刀口上，可能沒辦法多花些銀子讓兩位老太爺高興。 歐新社資料照片
朗多(右二)有朗多的好，哈沃德也有哈沃德(左)的好，但湖人的錢要用在刀口上，可能沒辦法多花些銀子讓兩位老太爺高興。 歐新社資料照片

哈沃德對湖人是必須要留的人嗎？如果哈沃德願意用老將底薪加盟(300萬美元以下)，他對湖人當然有實質戰力和幫助，但索求超過老將底薪，一切都很困難。

這種情況一如34歲後衛朗多，朗多今年季後賽和總冠軍賽打出驚人回春表現，是湖人板凳最重要戰力，也是湖人奪冠板凳MVP。但湖人不可能給他高於老將底薪合約，朗多不肯屈就，他也只能去自由球員市場競標，拿到自己滿意合約。

哈沃德表態不想再「免費打球」，如果一分全額保障老將底薪合約可以滿足他，湖人肯定留人，如果哈沃德跟朗多一樣想要一分至少老將底薪兩倍以上合約，那麼哈沃德與湖人就要說再見。

像哈沃德、朗多這種34歲老將，上季打出回春表現，可能是短暫回春，也可能還有作為，但未來變數太多，而且可取代性很高，不只是湖人，其他球隊也不會砸大錢去留人。因此哈沃德必須要走朗多的路，去自由球員市場競標，測試自己身價，爭取生涯最後一分理想合約。

哈沃德(左)在今年季後賽只有對金塊時勉強有發揮的舞台，對上火箭時則是很難派上用場。 歐新社資料照片
哈沃德(左)在今年季後賽只有對金塊時勉強有發揮的舞台，對上火箭時則是很難派上用場。 歐新社資料照片

形勢比人強，哈沃德年紀是大傷，衛冕球隊也會有更多人帶槍投靠，底薪球員選項也很多，湖人不會跟自己、奪冠、薪資過不去。因此除非哈沃德願意屈就底薪，或者湖人願意給他一分雙年特例，否則哈沃德下季想要再穿上湖人球衣，機率確實不大。

上季季後賽湖人對火箭系列賽，西決對金塊，總冠軍賽對熱火，都是打小個子陣容，湖人對手也都比快比小比快速攻防轉換，哈沃德有兩個系列賽幾乎上不了場，也派不上用場，已經說明哈沃德現在在市場上的價值和賣相確實有限。

哈沃德 湖人

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