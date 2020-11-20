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歐拉迪波的奪冠夢 走出溜馬能迎向輝煌生涯嗎？

聯合新聞網 / 林文
溜馬後衛歐拉迪波(左)本季復出後只打了19場比賽，平均得分14.5分，離他過去入選明星賽的身手還有一段差距。 歐新社資料照片
溜馬後衛歐拉迪波(左)本季復出後只打了19場比賽，平均得分14.5分，離他過去入選明星賽的身手還有一段差距。 歐新社資料照片

印第安那當家一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)下季是否還會身披溜馬戰袍，成為這個短暫的休賽季之中格外引人注目的話題之一。歐拉迪波因右膝肌腱嚴重撕裂而休兵了一年，直到今年初才復出，例行賽僅打了19場，場均14.5分2.9助攻3.9籃板。

歐拉迪波還沒有太多時間證明傷後復出的狀態，就碰上疫情來攪局，即便他對自己的身手仍充滿自信，但仰賴身體爆發力的打法在連兩季飽受傷兵困擾後，能負荷高強度賽事多久，仍有待更多實戰樣本數的驗證。

三年前溜馬與歐拉迪波簽下4年8400萬的合約的歐拉迪波，將於明年夏天期滿。初來乍到的首年，歐拉迪波就在溜馬迎來生涯年表現，出賽75場，爾後兩年因傷合計僅出勤55場例行賽。雖然歐拉迪波在溜馬目前的貢獻度、出勤比例仍不符他的身價，但球團仍有感於歐拉迪波也才27歲，且過去健康時期的全明星身手有目共睹。

本季開打前，制服組提出了4年8000萬價碼的優先續約，卻被歐拉迪波給拒絕，認為他值得更好的禮遇。雙方如果沒有在接下來的賽季中達成續約共識的話，那麼歐拉迪波待在溜馬的日子可能就不多了，而這也是他身陷交易流言的主因。

溜馬開給歐拉迪波(右)的4年8000萬美元已是相當優渥，但他有信心能打出更高的身價，因此溜馬隨時有可能將他交易出去。 歐新社資料照片
溜馬開給歐拉迪波(右)的4年8000萬美元已是相當優渥，但他有信心能打出更高的身價，因此溜馬隨時有可能將他交易出去。 歐新社資料照片

面對外界質疑，歐拉迪波仍表明身為溜馬人的立場，他就是專注養傷並努力找回狀態以備戰下季。但其實只要與球團無法取得簽約默契的話，那高層肯定也不想屆時在明天夏天白白放掉這位2018、2019連兩年的明星球員，交易案就有很高機率會發生。意在投入自由市場的歐拉迪波，兩大訴求無疑是追求頂薪，跟季後賽贏球機會，

歐拉迪波投身自由市場的困境

但歐拉迪波所面臨的困境卻是，即便早前傳出綠衫軍形有意用海瓦德(Gordon Hayward)來和溜馬交換歐拉迪波，檯面上也傳聞熱火、公鹿等東區強權有興趣搶人，甚至潛在的尼克，但都只聞樓梯響，卻無實際進度傳出。以他2100萬年薪的佔額，及過去兩季大半時間的空白，其實對他的評比會有諸多考量。

母隊溜馬按現行規範能提供4年大約2500萬年薪等級的續約價碼，以歐拉迪波的年紀，職業生涯的精華巔峰很可能就會在下一份長約期間度過，經紀團隊勢必得考量得更加周詳。

雷霆時期成為生涯轉捩點

歐拉迪波2013年以選秀榜眼之姿加盟魔術隊，以勁爆體能，強大的瞬間啟動速度聞名，當時還有球員模板為閃電俠韋德的比喻，不難看出對於他具備相當切入破壞力的尊重。

歐拉迪波菜鳥年就場均出賽達31分鐘之久，頗受魔術隊重用，生涯第二年起他站穩先發，也繳出17.9分4.2籃板4.1助攻的成績單。 在魔術隊的三季，他的三分球命中率僅33.8%，進攻手段多半透過擅長的轉換快攻，以及突破攻擊取分，距離要成為球團寄望的領袖還有一大段距離，定位上更像是名砍將，加上魔術的戰績也不太理想，歐拉迪波受到的關注度仍稱不上球星。

歐拉迪波生涯之中，待在雷霆的一個賽季成為他職業生涯的轉捩點。雷霆當時適逢衛斯特布魯克(Russell Westbrook)風光勇奪MVP以及場均大三元的年代，那時的雷霆將士用命，由衛斯特布魯克一肩扛起勝負，具有相當的競爭力。穿上雷霆球衣的日子，歐拉迪波活在衛斯特布魯克最耀眼的光芒下，是他首度有一個MVP隊友可以成為他每天學習的對象。

歐拉迪波是從魔術隊開始NBA生涯，到雷霆隊時從衛斯特布魯克身上學習如何成為一位頂尖球員。 歐新社資料照片
歐拉迪波是從魔術隊開始NBA生涯，到雷霆隊時從衛斯特布魯克身上學習如何成為一位頂尖球員。 歐新社資料照片

歐拉迪波就曾提過在雷霆的一年，跟在衛斯特布魯克旁邊獲益良多，看見了衛斯特布魯克異於常人的求勝意志，強悍的心理素質，以及在訓練量上總是早到晚退，激勵了自己更加苛刻的提升自我要求，對於他日後的職業生涯幫助甚大。

空降溜馬成為全明星的驚人爆發

果然在脫離衛斯特布魯克的羽翼之後，歐拉迪波秉持著心態上的改變，更嚴格的約束自己與訓練下，旋即在重返東區的第一年就在溜馬展現驚人的進化幅度，單季23.1分5.2籃板4.3助攻2.4抄截，投籃以及三分球命中率分別以47.7%，37.1%，創生涯新高。 歐拉迪波在這個球季一舉獲得年度進步獎，抄截王，年度防守第一隊，年度第三隊，並首次入選明星賽，攻守兩端的好成績，讓他儼然成為溜馬新一哥。

歐拉迪波在攻守兩端充滿激情的球風之餘，他在投籃選擇上也多了分沉穩與經驗的解讀，同時也汲取他在衛斯特布魯克身上學習到的感染力，傳承給年輕的溜馬球員們，進而成為了球隊領袖。 以首年的表現來說不但符合，且超出溜馬球團砸下大約的寄望，更期望放眼未來的球隊布局。

溜馬雖然已是連續五年於季後賽首輪止步，但在傷兵滿營，以及當家球星歐拉迪波多數不在場的狀況下，都還能維持住東區四到六名之間的水準，而且還培養出另一位自家全明星前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)，以及疫情復賽打的出色的華倫(T.J. Warren)，球隊的團隊戰力並沒有那麼弱。

歐拉迪波(中)若是能與沙波尼斯(右)能有更好的合作，搭配另一位正要崛起的隊友華倫，溜馬仍然大有可為。 歐新社資料照片
歐拉迪波(中)若是能與沙波尼斯(右)能有更好的合作，搭配另一位正要崛起的隊友華倫，溜馬仍然大有可為。 歐新社資料照片

雖說溜馬要衝擊更高舞台，陣容上勢必得做出調整，除了球員外，更換主帥體系是否能收到適合這批球員的成效也是重點。

歐拉迪波如果此時選擇離開溜馬，或許不會是身價最佳的時刻，如果不接受球團的續約提議，或許簽個1+1短約，保留彈性，重新拚出傷後的身價後，年齡仍不到30歲，屆時再尋求生涯可能是最後一次大長約的機會也未嘗不可。

究竟新球季歐拉迪波是會率領溜馬衝鋒陷陣，或是透過交易去到陣容更加強大的球隊扮演二當家的角色，這一切就得端看歐拉迪波對於自己生涯定位的追求，他的去向影響的不會是溜馬一支球隊，可能是東區新賽季的戰力版圖變化。

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歐拉迪波 溜馬

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