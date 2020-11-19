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NBA／愛德華選秀狀元 威斯曼、小鮑爾分居榜眼探花

中央社 / 康乃狄克州布里斯托18日綜合外電報導
2020年NBA選秀前三順位出爐，分別是狀元愛德華，榜眼威斯曼與探花小鮑爾。 截圖自NBA官方推特
2020年NBA選秀前三順位出爐，分別是狀元愛德華，榜眼威斯曼與探花小鮑爾。 截圖自NBA官方推特

NBA選秀會今日登場，明尼蘇達灰狼以第一順位選中後衛愛德華（Anthony Edwards），成為今年選秀狀元。

本季例行賽受新冠肺炎疫情影響一度中斷，也讓原訂6月25日登場的選秀會延遲146天才舉行，而因為疫情的關係，NBA這次的選秀會採線上進行，這是史上第一次。

NBA總裁席佛（Adam Silver）與副總裁譚惠民（Mark Tatum）今天在體育電視頻道ESPN位於康乃狄克州（Connecticut）布里斯托（Bristol）的攝影棚宣布兩輪選秀結果。

喬治亞大學的愛德華體型壯碩、爆發力十足，能輕易利用攻守轉換的時機取分，美國媒體將他譽為邁阿密熱火隊退役巨星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）接班人。

握有榜眼籤的金州勇士，選進曾短暫為曼菲斯大學出賽過的中鋒威斯曼（James Wiseman），至於探花順位的夏洛特黃蜂，則是挑走紐奧良鵜鶘後衛鮑爾（Lonzo Ball）的弟弟小鮑爾（LaMelo Ball）。

勇士 黃蜂 鵜鶘

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