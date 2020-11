NBA／愛德華選秀狀元 威斯曼、小鮑爾分居榜眼探花

NBA選秀會今日登場,明尼蘇達灰狼以第一順位選中後衛愛德華(Anthony Edwards),成為今年選秀狀元。

本季例行賽受新冠肺炎疫情影響一度中斷,也讓原訂6月25日登場的選秀會延遲146天才舉行,而因為疫情的關係,NBA這次的選秀會採線上進行,這是史上第一次。

🚨 WATCH THE 2020 NBA DRAFT UNDERWAY NOW ON ESPN! 🚨



Anthony Edwards (@theantman05) gets selected 1st overall by the @Timberwolves!



2020 #NBADraft presented by State Farm pic.twitter.com/8OwRcb4vHw — NBA (@NBA) November 19, 2020

NBA總裁席佛(Adam Silver)與副總裁譚惠民(Mark Tatum)今天在體育電視頻道ESPN位於康乃狄克州(Connecticut)布里斯托(Bristol)的攝影棚宣布兩輪選秀結果。

喬治亞大學的愛德華體型壯碩、爆發力十足,能輕易利用攻守轉換的時機取分,美國媒體將他譽為邁阿密熱火隊退役巨星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)接班人。

握有榜眼籤的金州勇士,選進曾短暫為曼菲斯大學出賽過的中鋒威斯曼(James Wiseman),至於探花順位的夏洛特黃蜂,則是挑走紐奧良鵜鶘後衛鮑爾(Lonzo Ball)的弟弟小鮑爾(LaMelo Ball)。

🌟 James Wiseman (@BigTicket_JW) gets selected 2nd overall by the @warriors!#NBADraft 2020 presented by State Farm on ESPN pic.twitter.com/uoGa1tZZhK — NBA (@NBA) November 19, 2020