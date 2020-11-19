9位新教頭準備大展身手 其中奈許最是頭大

即將開打的2020-21年球季將有九名新任總教練正式上線（資料截至美國時間2020年11月16日為止），若是按照公布日期來排序，這九人分別是：雷霆戴格諾特（Mark Daigneault）、火箭西拉斯（Stephen Silas）、鵜鶘大范甘迪（Stan Van Gundy）、溜馬畢約克倫（Nat Bjorkgren）、快艇泰隆魯（Tyronn Lue）、76人瑞佛斯（Doc Rivers）、公牛唐諾文（Billy Donovan）、籃網奈許（Steve Nash）及尼克錫伯杜（Tom Thibodeau）。在這一堆新教頭當中，若說誰要擔負的壓力最大，應該非奈許莫屬。

先從經驗值來看：這九名新教頭之中，有五人是新季無縫轉任或是重新復出，但這五人每一個都是有季後賽經驗，甚至是擁有總冠軍戒指的老手。瑞佛斯21季帶過3隊共拿下943勝/681敗，大范甘迪12季換3隊共計523勝/384敗，錫柏杜8季換2隊共352勝/246敗，唐諾文5季待1隊共計243勝/157敗，至於泰倫魯則是4季帶1隊共計128勝83敗。當然，這些人的實際執教球季數必須往下調整，畢竟他們有時是季中才上任，或是開季不久就丟了飯碗。不過，這五人平均438勝的戰績就是一堵高牆，對比執教生涯從零開始的奈許，缺乏經驗值所帶來的壓力可想而知。

在9位新任總教練中，接掌76人兵符的瑞佛斯帶兵經驗最豐富，過去在快艇待7年、塞爾蒂克待9年都有不錯的戰績，證明了他的執教功力。 歐新社資料照片

有人會說，已經打出實績的名教頭壓力才大，因為他們不是新官上任的菜鳥總教練，所以更沒有容錯空間和學習時間，一旦打不出名堂，馬上就會面臨巨大的撤換壓力。也有人會說，老闆和球隊文化也很棘手，像是過往換教頭跟用免洗筷一樣快的尼克，過去8季就換了8個，這麼說來，錫伯杜的壓力應該更大。另外，陷入茶壺風暴的快艇，身處其中的泰隆魯得要處理的山芋更是燙手。

這些觀點並沒有錯，然而，這五人比起奈許，都有他們足以依憑的優勢來化解相應的壓力，其中最重要的就是帶隊經驗。再怎麼說這五人都有複數年的執教經驗，而除了瑞佛斯之外，他們在正式接掌球隊之前，都曾歷經長期的助理教練或是大學層級教練的養成背景。對他們來說，如何準備開季早已駕輕就熟。

反觀奈許，18年的球員生涯雖然讓他對開季流程並不陌生，但上一次開季也是五年前在湖人的事了。況且，以球員身份來準備開季，多半是專注在個人之上，即使身為球隊領袖，要分心照顧新秀或是協助團隊磨合，那也還是敲邊鼓的角色。比起來，要以總教練身份，指揮教練團去分工完成各項準備工作，其間的差異不可以道里計。

奈許球員生涯最後兩季都是待在湖人，那時剛好也是湖人進入衰敗期的時間點，對於重建球隊的困境應該有所了解。 歐新社資料照片

另外，除了錫柏杜之外，其他四人承接的球隊都算得上是建隊有成，不只戰術核心明確，而且至少已有一年的打磨時間，並非從零開始。雖然錫柏杜是從谷底承接一支毫無章法的大雜燴，但他畢竟是尼克過去八年唯一稱得上有過往實績背書的總教練，即使是毒舌的紐約媒體也會對這位名教頭多點耐心，期待他把尼克帶回正軌。

至於泰隆魯要處理的球員不合問題確實很難搞，球隊老大雷納德（Kawhi Leonard）的領導風格，又和泰隆魯過去仰賴的詹姆斯（LeBron James）完全不同；不過，泰隆魯已經以首席助理教練隨隊一年，他對情況是如何發展到今天的地步早有了第一手的近距離了解。再加上他獲選總教練的過程中，據傳已獲得多位球員的支持，相對年輕的泰倫魯是有足夠優勢來處理快艇的分裂問題。

相比之下，奈許和錫柏杜一樣，要面對紐約這個大市場的媒體，即使遷到布魯克林8年的籃網，在道地紐約客心中的地位還是比不上正統的尼克，但奈許受到的壓力一樣不小。奈許確實比錫柏杜幸運，因為籃網的體質要比尼克好得太多，只是杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）一旦健康復出，新球季的籃網就會搖身一變，馬上被期待能夠一舉爭冠。第一年執教的菜鳥就要面臨奪冠壓力，奈許這個總教練確實不好幹。

另外一個隱憂，就是籃網有可能和上一季的快艇一樣，在新球季出現內部不合的衝突。同樣是空降新球隊的總冠軍賽MVP，杜蘭特會不會遇到和雷納德一樣的磨合阻抗？厄文第一年在籃網出賽，短短20場就受傷報銷，但已經打出了很多毛病。原本體質完整的籃網已經足以打進季後賽，新球季加入這兩位頂級球星，會不會重演洛城的內耗戲碼？這些都是問題。而奈許和泰隆魯不一樣，這是他第一年帶隊，沒有像泰隆魯那樣有至少一年的準備時間，厄文和原有籃網班底的衝突，奈許並沒有機會目睹。而到時他一上位，就是要負責調解一切狀況的總教練，光想就令人頭大。

厄文在籃網首季因傷只出賽20場，他上場時球隊戰績8勝12敗，不在場時27勝25敗。如何與隊中眾多後場球員有更好的球權分配，有賴新教練奈許來想辦法。 歐新社資料照片

比起奈許，以上這五位總教練因為擁有執教經驗等相關優勢，而讓他們承受較低的開季壓力。那麼剩下三個和奈許一樣毫無總教練經驗的菜鳥總教練，又有什麼奈許缺乏的優勢呢？

這三人有一個共同的特色，就是全數擁有超過十年以上的助理教練經驗，也都曾經加入過NBA球隊的教練團。即使是最年輕的戴格諾特（34歲），他去年也是以助理教練的身份在雷霆工作。更別說曾在太陽和暴龍教練團各待過兩年，曾隨暴龍奪冠的畢約克倫（45歲），以及從1999年就在黃蜂體系開始擔任球探和助理教練的西拉斯（47歲）。換句話說，這三人雖是第一次擔任總教練，但對於「教練」這個職務來說完全不陌生。更可以說這三人早已在為正式上位做準備，時機只是遲早而已。

所以，從經驗值來看，奈許（46歲）是新球季九位新科總教練當中最貧乏的一個，甚至可以說是完全空白。相較於其他三位生涯首度擔任NBA總教練的「同梯」來說，奈許的名氣最大，執教的球隊也是球星組合最複雜，市場價值更是最大的一個，因此他所要背負的期待值最為驚人。

奈許(右)僅有的執教相關經驗，就是曾在勇士隊擔任球員指導顧問，協助總教練柯爾(左)練兵。 歐新社資料照片

雖然西拉斯也一樣要試著去駕馭火箭陣中的哈登（James Harden）及衛斯布魯克（Russell Westbrook）等兩大球星，但比起奈許，無論是個人的名氣聲望，或是所處的市場都要小上一截，壓力也相對較小。而在市場更小的溜馬，畢約克倫還不用像奈許一樣要煩惱怎麼分配人手，因為溜馬已經是個基本盤穩固的硬底子球隊。至於去年打出驚奇的雷霆，除了市場最小之外，在主力後衛保羅（Chris Paul）及施羅德（Dennis Schroder）都離隊的情況下，基本上就是要正式進入重建，做為前任總教練從佛羅里達大學帶來的老班底，戴格諾特的任務就是帶領球隊渡過黑暗期，並發揮其發展年輕球員潛力的長處。

這麼看來，毫無教練經驗，和籃網更是沒有半點淵源的奈許，第一年就要在大市場球隊中領軍衝冠，不只要調和頂薪及藍領兩大球員集團的階級差異，還要小心保護兩大傷後復出的冠軍級球星。個人名氣高，隊上明星多，球隊市場大的這三個因素，都讓奈許的期待值被過份膨脹，然而他的經驗值實在太低，這個開季，奈許要面臨的壓力確實非常巨大。到時哈登如果像謠傳一樣，真的跑來加入籃網，要處理這種球星大爆炸的壓力鍋，奈許只會更頭大。

關於這九位新科總教練的相互比較，並不是對奈許的能力沒有信心，而是要點出他面臨的特殊狀況。奈許還是有可能一如期待，率隊打出好成績，其原因有很多：比如說他生涯後期豐富的傷病史，可能會讓他更能和隊上的兩大巨星傷兵交心；而以控衛身份連拿兩屆MVP的高度，也足以服眾及帶隊；再加上丹東尼（Mike D’Antoni）以及史陶德邁爾（Amar’e Stoudemire）加入助理教練團陣容，這兩位同時具有太陽和尼克背景的老戰友，應該能有效幫助奈許，解決其戰術素養的不足以及角色適應等問題。

究竟過往三人在鳳凰城合體的成功經驗，能不能靠著奈許的個人特質和教練團的輔佐，在紐約成功複製？即將開打的新球季，因為這個問句而更令人期待。