NBA／疫情年也是選秀小年 狀元應不出這三人
NBA選秀會受疫情影響延後，並採線上進行，今年被認為是選秀會「小年」，一般預料選秀狀元應該是後衛小鮑爾、愛德華茲或中鋒魏斯曼3人中的其中1人，即將於18日揭曉。
NBA本季例行賽受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響一度中斷，也讓原訂6月25日進行的選秀會延遲146天才舉行，而因為疫情的關係，NBA這次的選秀會採線上進行，這是史上第一次。
這次選秀會握有前3順位籤的依序是明尼蘇達灰狼、金州勇士、夏洛特黃蜂。這是灰狼第2次握有狀元籤，2015年他們以狀元籤選進湯斯（Karl-Anthony Towns）。至於費城76人握有第1輪的第21順位、第2輪的第34順位、第36順位、第49順位、第58順位共5個選秀權，是史上在單一選秀會擁有最多選秀權的球隊。
這次除了紐奧良鵜鶘後衛鮑爾（Lonzo Ball）的弟弟拉梅洛‧鮑爾（LaMelo Ball）投入選秀會外，包括2000年選秀狀元馬丁（Kenyon Martin）的兒子小馬丁（Kenyon Martin Jr.）、黃蜂中前鋒傑倫．麥丹尼爾斯（Jalen McDaniels）的弟弟傑登．麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）等人也將在今年選秀會尋求進入NBA的機會。
去年選秀會因為有身材、體能勁爆的「怪物新秀」威廉森（Zion Williamson）、莫蘭特（Ja Morant）、巴瑞特（R.J. Barrett）、日本籍的八村壘等好手而熱鬧非凡，今年選秀會受疫情影響，加上「菜色」相較之下略遜，因此普遍認為並非選秀大年。
今年選秀會的前3順位新星，預料將是以下3人：6呎5吋（196公分）後衛愛德華茲（Anthony Edwards）、6呎7吋（201公分）後衛小鮑爾、7呎1吋（216公分）中鋒魏斯曼（James Wiseman）。
這3名大熱門中，最出名的莫過於小鮑爾，如同哥哥鮑爾身為控衛的小鮑爾，在場上的創造力、傳球視野都有出色表現，但也和哥哥一樣，投射能力都有待加強，職業生涯的三分球命中率僅2成5，不同的是他更勇於切入籃下取分，上季他在澳洲職籃「國家籃球聯賽」（ National BasketballLeague ）曾連兩戰繳出「大三元」成績，是2005年後再度有此表現的球員。
喬治亞大學的愛德華茲體型壯碩但爆發力十足，能輕易利用攻守轉換的時機取分，急停跳投、後撤步投籃也有一定的火候，美國媒體將他譽為邁阿密熱火隊退役巨星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）接班人，兩名球員共同點是身體素質勁爆，而且得分能力突出。
愛德華茲在2019-20球季平均每場比賽可攻下19.1分，是大一菜鳥中得分最高的，但他在大學時期的三分球命中率僅2成94，想在當今的NBA生存，必須再加強三分線外的投射能力。除此之外，在投籃的選擇上必須精進，而他的身材和敏捷度在NBA能守3個位置，但防守的意識和態度都必須加強。
短暫為曼菲斯大學出賽過的魏斯曼，是體育電視頻道ESPN中，2019年班裡排名第一的高中球員。他身高夠高卻十分靈活，加上擁有驚人的臂展及左撇子優勢，兼具身材與技巧的他，被認為能夠有效保護籃框。
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