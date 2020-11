NBA／疫情年也是選秀小年 狀元應不出這三人

NBA選秀會受疫情影響延後,並採線上進行,今年被認為是選秀會「小年」,一般預料選秀狀元應該是後衛小鮑爾、愛德華茲或中鋒魏斯曼3人中的其中1人,即將於18日揭曉。

NBA本季例行賽受2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情影響一度中斷,也讓原訂6月25日進行的選秀會延遲146天才舉行,而因為疫情的關係,NBA這次的選秀會採線上進行,這是史上第一次。

這次選秀會握有前3順位籤的依序是明尼蘇達灰狼、金州勇士、夏洛特黃蜂。這是灰狼第2次握有狀元籤,2015年他們以狀元籤選進湯斯(Karl-Anthony Towns)。至於費城76人握有第1輪的第21順位、第2輪的第34順位、第36順位、第49順位、第58順位共5個選秀權,是史上在單一選秀會擁有最多選秀權的球隊。

這次除了紐奧良鵜鶘後衛鮑爾(Lonzo Ball)的弟弟拉梅洛‧鮑爾(LaMelo Ball)投入選秀會外,包括2000年選秀狀元馬丁(Kenyon Martin)的兒子小馬丁(Kenyon Martin Jr.)、黃蜂中前鋒傑倫.麥丹尼爾斯(Jalen McDaniels)的弟弟傑登.麥丹尼爾斯(Jaden McDaniels)等人也將在今年選秀會尋求進入NBA的機會。

去年選秀會因為有身材、體能勁爆的「怪物新秀」威廉森(Zion Williamson)、莫蘭特(Ja Morant)、巴瑞特(R.J. Barrett)、日本籍的八村壘等好手而熱鬧非凡,今年選秀會受疫情影響,加上「菜色」相較之下略遜,因此普遍認為並非選秀大年。

NBA Draft Ball BasketballFILE- In this Nov. 17, 2019, file photo, LaMelo Ball of the Illawarra Hawks squats during their game against the Sydney Kings in the Australian Basketball League in Sydney. The point guard from California who bypassed college and played overseas is expected to be one of the top picks when the twice-delayed NBA draft is held in November. (AP Photo/Rick Rycroft, File) 美聯社

今年選秀會的前3順位新星,預料將是以下3人:6呎5吋(196公分)後衛愛德華茲(Anthony Edwards)、6呎7吋(201公分)後衛小鮑爾、7呎1吋(216公分)中鋒魏斯曼(James Wiseman)。

這3名大熱門中,最出名的莫過於小鮑爾,如同哥哥鮑爾身為控衛的小鮑爾,在場上的創造力、傳球視野都有出色表現,但也和哥哥一樣,投射能力都有待加強,職業生涯的三分球命中率僅2成5,不同的是他更勇於切入籃下取分,上季他在澳洲職籃「國家籃球聯賽」( National BasketballLeague )曾連兩戰繳出「大三元」成績,是2005年後再度有此表現的球員。

喬治亞大學的愛德華茲體型壯碩但爆發力十足,能輕易利用攻守轉換的時機取分,急停跳投、後撤步投籃也有一定的火候,美國媒體將他譽為邁阿密熱火隊退役巨星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)接班人,兩名球員共同點是身體素質勁爆,而且得分能力突出。

愛德華茲在2019-20球季平均每場比賽可攻下19.1分,是大一菜鳥中得分最高的,但他在大學時期的三分球命中率僅2成94,想在當今的NBA生存,必須再加強三分線外的投射能力。除此之外,在投籃的選擇上必須精進,而他的身材和敏捷度在NBA能守3個位置,但防守的意識和態度都必須加強。

短暫為曼菲斯大學出賽過的魏斯曼。 美聯社

短暫為曼菲斯大學出賽過的魏斯曼,是體育電視頻道ESPN中,2019年班裡排名第一的高中球員。他身高夠高卻十分靈活,加上擁有驚人的臂展及左撇子優勢,兼具身材與技巧的他,被認為能夠有效保護籃框。