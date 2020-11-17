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UBA／雙十女孩飆分 不敵台師大團隊戰力

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳芷英攻下單場最高19分。圖／大專體總提供
陳芷英攻下單場最高19分。圖／大專體總提供

雖擁有「主場」優勢，台科大今天在主場面對戰力完整的台師大討不到便宜，第一節和第四節都只有個位數得分，終場以37：73吞下新學年首敗。

普門中學時期就有高人氣的「雙十女孩」陳芷英，成為台科大新鮮人後人氣不減，今天幾次進球都讓場邊響起驚呼，第四節最後2分多鐘退場時更獲得如雷掌聲。

台科大全場攻下37分，陳芷英就包辦一半的19分，陳蕙琦拿10分是台科另名得分兩位數的選手；台師大12人上場有11人有得分記錄，廖怡婷16分最高，隊長徐詩涵11分。

陳芷英得分集中在上半場，她坦言UBA強度比高中HBL更強，「很累啊，後面沒力了。」

高中時期嘗過HBL冠軍滋味，陳芷英大學不再以成績至上，她揚著招牌微笑說：「心態要去調整，隊友團結、互相講話，就去享受比賽，壓力不要那麼大。」

對於新人后和6強複賽，她也是同樣心情，「順其自然，別把壓力放自己身上，大學就是要去享受比賽，只要大家盡自己本分，不管最後名次，對我們就是勝利了。」

今天另役，成功大學靠葉卉妮讀秒階段的關鍵三分球，在兩度延長激戰以76：74險勝台灣大學。

普門中學 HBL

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