籃網根本不需要哈登 火箭注定被雙星套牢

籃網有可能組成杜蘭特+厄文+哈登「超級三巨頭」？火箭換了新總管、新教練，接下來還會想要拆解哈登+衛斯特布魯克「雙MVP」組合，重建火箭爭冠實力嗎？美國媒體、專家謠言很多，傳聞更多，網路社群為此還High翻天，但一切都很不現實。不管從球權、薪資空間、戰力均衡和需求，籃網並不需要再添加任何球星，籃網也無力再接手需要球權和投籃、戰術需求大牌球星。

火箭也是一樣，火箭現在最需要的是如何幫助哈登+衛斯特布魯克產生1+1大於2效果，同時提升內線和禁區規格，交易哈登或衛斯特布魯克是可能之舉，但這兩人未來三年都還有1.31億美合約，平均年薪達4400萬美元，籃網接手只會套牢自己，其他接手球隊也恐怕難以翻身。

雙星哈登、衛斯特布魯克已套牢 火箭很難出手

哈登(左)和衛少(右)到底能否發揮出1+1>2的效果？若要拆夥該賣誰好？由於原始藍圖規畫人莫雷已離開，對火箭隊來說這恐怕是難解的謎了。 2019-20 Panini球員卡

1、哈登需要大量球權，衛斯特布魯克同樣習慣一球在手，掌握一切戰術和球權，這兩人讓所有火箭隊友都成了角色球員，不斷邊緣化。當這兩名MVP球星都不能犧牲、不懂帶隊，更不知如何成就隊友和團隊，誰來帶火箭都是死路一條。

火箭會想要出手一個MVP不是沒有原因，只有忍痛交易才能完成重組和釋放薪資空間。衛斯特布魯克基本上很難找到下家，哈登市場賣相更好，但出手哈登，火箭形同提早重建，一切都很困難。

2、31 歲哈登和32歲衛斯特布魯克未來三年都還有1.31億美元合約，平均年薪達4400萬美元，任何一支接手球隊都要承擔至少三年風險。更麻煩的是，籃網接手哈登，那麼杜蘭特、厄文球權和出手都要至少縮減三分之一，這是教練和團隊更艱困挑戰。

3、火箭新教練席拉斯還剛上任，就要調整一支更換核心球星球隊，球權、戰術體系和團隊搭配都會遇上更大問題。

後場、持球點陣容太過擁擠 籃網反而需減重

籃網陣中本來就有不少年輕好手，等杜蘭特和厄文歸隊後更是人滿為患，如何調配後場人力和球權都是大問題了，怎麼還吃得下哈登呢？ 歐新社資料照片

1、籃網擁有厄文和杜蘭特兩大得分手，兩人每場至少要出手18次，可能超過20次，再接手場均出手同樣20次以上的哈登，肯定會是一場災難。

2、籃網能出手的就是丁威迪和勒佛特，這兩名年輕、出色後場球員都在上升，但兩人圍繞厄文、杜蘭特建隊，他們的球權、戰術、角色都會大受影響。籃網兩名主力長人喬丹和艾倫位置和角色也嚴重重疊，需要釋放。籃網需要的是角色和功能性球員，不是需要大量球權和出手得分的球星，不管是哈登還是衛斯特布魯克，都不適合籃網。

3、籃網在調整陣容和合理性同時，也需要做薪資控管，接手未來三年還有1.31億美元大約哈登並不明智，除了球權、戰術、角色更擁擠，角色重疊更高，也會增加球隊薪資和豪華稅負擔，同時無力留下不需要球權主力射手哈里斯。

籃網現在是球星、天賦、後場人手太多太滿，薪資爆衝，交易爭取哈登組超及三巨頭並非聰明之舉。

籃網在東區有機會成為爭冠最熱門，厄文和杜蘭特都是聯盟排名前五主要攻擊和得分殺手，兩人都擅長進攻，都需要出手和球權，都想要當老大和帶隊一哥，籃網基本上已經很難再融入一名擅長帶隊老將，擁有休息室話語權，比如像湖人前鋒達德利，或者熱火前鋒海斯倫，負責中和球隊氛圍，凝聚團隊精神戰力。

A+B+C不成功，B+C也不成功，試證明A+B+D能成功。 歐新社資料照片

哈登極不適合這支籃網，杜蘭特+厄文也極不適合哈登，這是很難相容的精英殺手組合。有關籃網想要交易拿到哈登傳聞和創意可以放下，籃網需要解決球權、角色重疊問題，後場天分太多擁擠困境，這是籃網教練奈許和籃網總管極大考驗。

對火箭來說，哈登和衛少都很難出手，他們合約太大，都會成為極大負擔，也很難融入任何一支接手球隊，這就是事實。