中職／再加強盜壘技巧 陳晨威不想被陳家駒抓到

樂天桃猿隊快腿陳晨威今年以42次盜壘成功拿下盜壘王，但他認為自己在起跑時機、滑壘技巧上都有進步空間，明年球季想要更精進，重點是：「不要被陳家駒抓到。」

陳晨威的盜壘數整季持續保持領先，沒有遇到太多競爭壓力，他表示：「能夠拿下這個獎很開心，雖然一直領先，但不會特別去想，就當作比賽的日常，多去幫球隊創造得分機會。」

今年陳晨威盜壘成功比去年多了20次，不過他說，跑得次數也比較多，「在起跑時機、滑壘技巧上還要精進，不想要只靠速度，也要增強技巧」。

陳晨威與捕手堂兄陳家駒今年常在場上對決，看是陳晨威的腳快還是陳家駒的手快？陳晨威今天受訪時看到陳家駒，還特別提出，「今年被他抓了2次吧，明年不要再被他抓到」。